Deadpool & Wolverine nadal świetnie sobie radzi w kinach. To największy sukces Marvel Studios od czasów Spider-Man: Bez drogi do domu. W sieci nieustannie pojawiają się nowe materiały zakulisowe, które przybliżają proces powstawania tej produkcji. Kto film widział, ten wie, że jest on pełen rozmaitych nawiązań i easter eggów. Niektóre odnoszą się do popularnego MCU, inne do komiksów lub filmów bazujących na nich jeszcze spoza Kinowego Uniwersum Marvela, a są też takie, które wymagają większej znajomości branży czy zatargów między aktorami.

Marvel Studios na swoim Instagramie opublikowało film, w którym zawarto wszystkie nawiązania, jakie pojawiły się w Deadpool & Wolverine. Sprawdźcie je sami poniżej!

Ryan Reynolds chwali kaskaderów

Z kolei Ryan Reynolds, główna gwiazda produkcji MCU, podziękowała kaskaderom za udział przy filmie. Aktor liczy na to, że w przyszłości Akademia Filmowa zacznie rozdawać Oscary również i w tej kategorii:

Kaskaderzy nie mają swojej kategorii na Oscarach, ale mam nadzieję, że to się zmieni któregoś dnia. Było mnóstwo filmów w tym roku, które były w tym świetne! Buster Keaton, Harold Lloyd i Chaplin byli nie tylko filmowcami, ale byli też kaskaderami. Opowiadali historie swoimi całymi ciałami.

Deadpool & Wolverine - lista drugoplanowych wariantów

