Producent Marvela o What If...? 3. Antologia dobiega końca

Brad Winderbaum, szef ds. animacji w Marvel Studios, rozmawiał z portalem ComicBook.com o nadchodzących projektach animowanych. Spośród nich wszystkich, najszybciej zobaczymy 3. sezon What If...?, który ma zakończyć całą trylogię alternatywnych wydarzeń. Słowa producenta mogą jeszcze bardziej podekscytować fanów MCU.

- To zwieńczenie trylogii. Właściwie już jesteśmy blisko jego ukończenia i naprawdę wydaje się, że przeszliście przez to niesamowicie emocjonalne przeżycie z Uatu, w sposób który... To, co jest wspaniałe w Watcherze, to jego prezencja. Przedstawia siebie jako obojętnego i zimnego, zwyczajnego obserwatora. Lecz zależy mu bardziej niż komukolwiek. Widzimy to w pełni w trzecim sezonie.

Marvel Animation pracuje nad wieloma innymi ciekawymi projektami. X-Men '97 doczeka się kolejnych sezonów, a Peter Parker powróci do liceum w Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Do tego zobaczymy Eyes of Wakanda, czyli produkcję związaną z filmami o Czarnej Panterze. Zapowiadano również Marvel Zombies, przeznaczone dla dojrzalszej widowni.

Zanim 3. sezon What If...? zadebiutuje, możecie nadrobić poprzednie odcinki na platformie Disney+.

