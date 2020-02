Marvel - Wolverine i Cyclops uprawiają ze sobą seks? Szokująca sugestia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fani komiksowych X-Menów doskonale wiedzą, że Marvel w ostatnim czasie zupełnie przeobraził rzeczywistość mutantów. I tak w kolejnych odsłonach serii X-Men widzieliśmy, jak pomiędzy bohaterami zawiązał się trójkąt miłosny, w skład którego wchodzą Jean Grey, Wolverine i Cyclops. Ostatnia z historii wyraźnie jednak sugeruje, że Logan i Scott Summers także uprawiają ze sobą seks - przynajmniej tak całą sprawę widzą amerykańskie portale popkulturowe i coraz liczniejsza grupa internautów.

Przypomnijmy, że tworzona przez Jonathana Hickmana seria Dawn of X diametralnie zmieniła świat X-Menów; zostali oni przeniesieni na wyspę o nazwie Krakoa, pokojową utopię, na której mutanci mieli rozpocząć nowe życie, zakończyć dawne spory i zacieśniać ze sobą więzy. Jedną z podstawowych zasad rządzącym tym państwem jest przykazanie: "róbcie więcej mutantów" - miłość rozkwitła na dobre. W kolejnej serii House of X widzieliśmy więc niezwykle sugestywną scenę, w której Jean Grey, Wolverine i Cyclops wspólnie piją drinki; w dodatku Summers w międzyczasie przyznał, że wciąż utrzymuje seksualne relacje z Emmą Frost.

Pierwszy zeszyt zasadniczej serii X-Men potwierdził, że troje bohaterów mieszka ze sobą w jednym domu, a ich sypialnie są ze sobą połączone (sypialnie te ustawione są w jednej linii, a ta Grey znajduje się w środku). Kolejne elementy historii wyjawiły, że Jean sypia i z jednym, i z drugim herosem, przy czym nie wiadomo było, czy ten trójkąt miłosny realizuje się również w relacjach Logana i Cyclopsa. Taki obrót spraw wyraźnie sugeruje komiks X-Men #7.

Wolverine i Scott spędzają więc ze sobą wczesny poranek - pierwszy z nich przyznaje, że poprzedniej nocy miał olbrzymie kłopoty z zaśnięciem. Cyclops za taki stan rzeczy wini "wszystkie te włosy" ("zbyt gorące, by okryć ciało, ale znowu bez nich jest zbyt zimno"), by później zaprosić kompana na wakacje na wyspopodobnej planetoidzie Chandilore. W tym momencie Logan przyznaje, że sceneria w tym miejscu jest urzekająca; chwilę później porównuje ją z Jean w bikini ("Jeannie in a bikini"). Cyclops dodaje: "Lub Scott w krótkich, obcisłych szortach" ("Scott in a speedo"). Wolverine zupełnie poważnie odpowiada: "No cóż, kto mógłby temu odmówić?".

Twórcy komiksu wykorzystali w tym momencie chwilę pauzy - to znany zabieg, mający podkreślić wymiar i znaczenie poprzedniej sceny. Amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości, że cała sekwencja potwierdza seksualne relacje Wolverine'a i Cyclopsa, przy czym nadal nie wiadomo, czy obu bohaterów łączą wyłącznie kwestie łóżkowe, czy też bardziej romantyczna zażyłość. W drugim zeszycie serii Summers wyjawił zaś, że "kocha kogoś wolnego" - już wtedy spekulowano, że tą postacią miałby być właśnie Logan.