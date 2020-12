Marvel - ten heros mógł przetrwać atak Knulla. Poznajcie wszystkie moce złoczyńcy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/cbr.com

King in Black, najnowsze wydarzenie w świecie Marvela, cieszy się olbrzymią popularnością - także wśród Czytelników naszej strony. Donosiliśmy już Wam o tym, że jego tytułowy złoczyńca, Knull, najpierw rozerwał na pół Sentry'ego, by później otoczyć całą Ziemię specjalną powłoką przypominającą wyglądem ogromnego symbionta. Teraz na światło dzienne wychodzą kolejne fakty. Wiele wskazuje bowiem na to, że jeden z herosów mógł przetrwać inwazję Króla w Czerni.

Przypomnijmy, że armia złoczyńcy bezdyskusyjnie wygrała walkę z Avengers, X-Menami, Fantastyczną Czwórką i innymi postaciami, które zdecydowały się bronić naszej planety. Część superbohaterów poniosła śmierć, inni z kolei zostali opanowani przez symbionty. W końcowym fragmencie batalii starcie przeniosło się na ulice Nowego Jorku - to tutaj do bitwy przyłączyli się m.in. Luke Cage, Iron Fist, Elektra i Ms. Marvel. Jednym z najlepiej radzących sobie z symbiontami herosów okazał się jednak ktoś inny: Spider-Man.

Dzięki swojemu pajęczemu zmysłowi, przemieszczaniu się przy pomocy sieci i nadludzkiej zwinności, bohater był w stanie skutecznie opierać się nacierającej armii wroga. W jednej ze scen zobaczyliśmy nawet Pajączka, który ruszył na odsiecz Kapitanowi Ameryce. Nieoczekiwanie Cap wydał mu jednak rozkaz wycofania się i ukrycia - Spider-Man koniec końców zniknął z placu boju.

Przetrwanie Petera Parkera najprawdopodobniej ma większe znaczenie niż sądziliśmy. Z jednej strony mógł on bowiem uratować zrzuconego z dachu wieżowca przez Knulla Venoma, z drugiej zaś przypomina się, że to właśnie Spider-Man jako pierwszy mieszkaniec naszej planety został opanowany przez symbionta, uruchamiając tym samym efekt domina, który ostatecznie doprowadził do inwazji Króla w Czerni.

Zobaczcie kolejne fragmenty King in Black #1:

King in Black #1 - plansze

Na tym etapie serii warto też wymienić wszystkie moce, które do tej pory zaprezentował Knull:

Knull - moce złoczyńcy King in Black

Moce Knulla: Zdolność manipulacji Żywą Otchłanią, ucieleśnieniem mroku starszego niż sam wszechświat