Marvel - Thor dostał łomot od [SPOILER]. Porażka tak sromotna, że heros jej nie pamięta

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel w zeszycie Black Knight: Curse of the Ebony Blade #3 zaprezentował wielką bitwę Thora z pierwszym Czarnym Rycerzem w historii, którym był sir Percy ze Skandii. Starcie to zakończyło się w zupełnie niespodziewany sposób; co więcej, porażka boga burzy i piorunów była tak wielka, że dziś heros zupełnie o niej nie pamięta.

We wspomnianym wyżej komiksie pokazano sekwencję, która rozgrywa się w średniowiecznej Anglii. Thor wraz z grupą wikingów zaatakował wówczas zamek Camelot, do którego obrony stanął samotnie Black Knight. W tym miejscu trzeba podkreślić, że posiadany przez sir Percy'ego miecz, Ebony Blade, jest bronią, która niweluje moce Mjolnira - by wydobyć jego pełną siłę, właściciel musi wybudzić w sobie mroczną stronę natury.

Z przebiegu batalii dowiadujemy się, że bóg burzy w swoim stylu zaczął obrażać przeciwnika, nieustannie się z niego naśmiewając. Czarny Rycerz wpadł w taką wściekłość, że potęga Ebony Blade'a znacznie wzrosła, stając się czymś w rodzaju broni masowego rażenia. Sir Percy zabił wszystkich pozostałych wikingów, natomiast Thor po uderzeniu stracił przytomność. Spójrzcie sami:

Black Knight: Curse of the Ebony Blade #3 - plansze

Dziś Thor tamtej bitwy w ogóle nie pamięta. Wszystko przez to, że wysłannicy czarodzieja Merlina usunęli z jego umysłu wspomnienia na temat tej batalii. Ciekawe jest jednak to, że w wielu komiksach pokazywano dziwne zachowanie herosa wtedy, gdy w jego pobliżu pojawiał się Ebony Blade.