Marvel - Moc Odyna może być zbyt potężna dla Thora. Bóg burzy ma 2 nowe miecze

Marvel zamieścił w sieci plansze promujące zeszyt Thor #23 - będzie on jednocześnie finałową odsłoną historii, w ramach której tytułowy bohater mierzy się z bogiem młotów, obdarzonym świadomością Mjolnirem, napędzanym w dodatku siłą potężnego złoczyńcy, Mangoga. Przypomnijmy, że w poprzedniej części opowieści antagonista zadał Thorowi poważne obrażenia, a Odyn poniósł na polu bitwy śmierć, przekazując wcześniej synowi swoją słynną moc.

W nadchodzącym komiksie Thor rzuci do walki wszystkie siły, raz po raz korzystając z Mocy Odyna. Problem polega na tym, że działanie tej potęgi nieuchronnie prowadzi do tragedii - protagonista może bowiem pod wpływem tej energii zapaść w tzw. sen Odyna, co zagrozi istnieniu wszystkich 10 światów. Wiemy także, że w czasie boju z bogiem młotów zniszczeniu ulegnie miecz Odyna; aby znaleźć nową broń, Thor zwróci się o pomoc do Lady Sif, która przekaże herosowi własne ostrze, Hofunda.

Warto zauważyć, że Sif pomaga Thorowi dzięki przyzywaniu Bifrostu - w tej chwili pełni ona dokładnie tę samą rolę, którą w MCU odgrywał wcześniej Heimdall.

Zeszyt Thor #23 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już w najbliższą środę, 9 marca.