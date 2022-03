Marvel wskrzesza uwielbianą przez fanów wersję Thora. Wygląda jednak nieco inaczej

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Strange #1 od Jeda MacKaya i Marcelo Ferreiry, przywraca znaną i lubianą przez fanów wersję Thora, która od dłuższego czasu nie pojawiała się w komiksach Marvela. W pierwszym numerze nowej serii, wskrzeszono Erica Mastersona/Thunderstrike'a. Akcja komiksu rozgrywa się po wydarzeniach z The Death of Doctor Strange, a pierwszy numer śledzi losy Clei, która została nowym Sorcerer Supreme na Ziemi. Bohaterka nie ma jednak zamiaru długo dzierżyć tego tytułu i planuje wskrzeszenie Doktora Strange'a. W kulminacyjnym momencie numeru, Clea dostrzega kogoś, kto próbuje dostać się do krainy żywych. Choć początkowo myśli, że to Strange, ma tak naprawdę do czynienia z tajemniczym Harvestmanem, który wysyła do walki z nią Thunderstrike'a.

Jest to postać stworzona przez Toma DeFalco i Rona Frenza w 1988 roku. Eric Masterson był architektem, który z czasem został następcą Thora, by ostatecznie rozpocząć działalność jako Thunderstrike. Gdy powrócił do komiksów dobrze znany wszystkim Thor, Masterson poszedł w odstawkę i na długie lata zniknął. Aż do teraz, kiedy w wersji przypominającej zombie, stanął do walki z Cleą.

Następny numer Strange #2 ukaże się 6 kwietnia i dowiemy się więcej na temat pojawienia się Thunderstrike'a.