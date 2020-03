Marvel - SPOILER podniósł w komiksie Mjolnir. Tylko czy jest tego naprawdę godny?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel na to wydarzenie szykował nas od jakiegoś czasu - już jedna z grafik promujących nową serię Thor pokazywała Lokiego, który trzyma w dłoni Mjolnir. Ostateczne potwierdzenie tego faktu uzyskaliśmy w czwartej odsłonie całego cyklu, jednak sposób, w jaki do tego doszło, zrodził znacznie więcej pytań niż udzielił odpowiedzi.

W ostatnim czasie w życiu komiksowego boga burzy i piorunów wiele się zmieniło. Dowiedzieliśmy się, że został on jednym z heraldów Galactusa, co miało zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się Czarnej Zimy, tajemniczego zagrożenia, które może raz na zawsze zniszczyć uniwersum. Co więcej, w czasie pojedynku z Beta Ray Billem Thor zniszczył należący do tego ostatniego Stormbreaker, pokazując jednocześnie, jak potężną siłą dysponuje w tej chwili.

Wielu dawnych kompanów Thora, nie rozumiejąc jego obecnej postawy i dołączenia do Galactusa, obróciło się przeciwko niemu. Wśród nich Lady Sif, która zmierzyła się z przyjacielem. Gdy bóg burzy i piorunów cisnął w jej kierunku Mjolnir, bohaterka, korzystając z mocy Bifrostu, teleportowała młot do Jotunheim, gdzie aktualnie przebywa Loki. W dodatku Sif poinformowała Thora, że w nowym miejscu nikt nie będzie w stanie podnieść Mjolnira.

Sęk w tym, że przypatrujący się przedmiotowi Loki w jednej chwili podjął próbę jego podniesienia - udało mu się to od razu, po czym młot natychmiast wyruszył w drogę powrotną do Thora. Zobaczcie, jak do tego doszło:

Thor #4 - plansze

Na razie nie wiadomo, jak scenarzysta serii, Donny Cates, zdecyduje się wytłumaczyć taki obrót spraw. Warto zauważyć, że Loki podniósł już Mjolnir w historii Inversion wchodzącej w skład AXIS - od tamtej pory o tym fakcie było jednak cicho, co rodzi pytanie, czy podniesienie przedmiotu rzeczywiście oznacza, że Loki jest tego godny. Spekuluje się, że może chodzić o coś innego: rzucone na Mjolnir przez Odyna zaklęcie znikają lub moce Galactusa mogły w tajemniczy sposób wpłynąć na sam młot.

Cates przekonuje, że więcej na ten temat dowiemy się w kolejnych odsłonach serii.