Batman: Trzech Jokerów - ta historia może być rewolucją dla komiksów DC. Oto pierwsze grafiki

W maju 2016 roku wydawnictwo DC po raz pierwszy zasugerowało, że w uniwersum komiksowego giganta może istnieć aż trzech Jokerów. Sęk w tym, że przez kolejne 2 lata nie podano, w jaki sposób fani powieści graficznych mieliby rozpatrywać te doniesienia, ani jaki ma to wpływ na wydarzenia związaną z postacią Księcia Zbrodni. Dopiero w 2018 roku Geoff Johns ogłosił, że do spółki z Jasonem Fabokiem szykuje miniserię Batman: Three Jokers, która poruszy cały wątek.

Wszystko zaczęło się w jednym z zeszytów z serii Justice League, w którym korzystający z mocy krzesła Mobiusa Mroczny Rycerz chciał poznać prawdziwe nazwisko Jokera. Minęło nieco czasu, zanim heros wyjawił szokującą odpowiedź, którą wówczas otrzymał:

Jest ich troje.

Teraz wiemy już, że rozpisana na trzy części opowieść Batman: Three Jokers zadebiutuje ze swoją pierwszą odsłoną na amerykańskim rynku 17 czerwca w ramach cyklu Black Label. W jej opisie czytamy:

30 lat po tym, jak Zabójczy żart zmienił na zawsze oblicze komiksu, Batman: Three Jokers raz jeszcze odwoła się do mitu tego, kim lub czym jest Joker, a także co jest istotą jego nieprzerwanej walki z Batmanem. Geoff Johns i Jason Fabok łączą siły, aby opowiedzieć ostateczną historię Batmana i Jokera!

Ta epicka historia ukaże się po wielu latach oczekiwania: dowiedz się, dlaczego istnieje trzech Jokerów, i co to oznacza dla trwającej od dekad batalii Mrocznego Rycerza i Księcia Zbrodni. W tej monumentalnej, emocjonalnej historii Batman, Batgirl i Red Hood, dawne ofiary Jokera, wspólnymi siłami chcą rozwikłać tajemnicę, z jaką do tej pory nie mieli jeszcze do czynienia.