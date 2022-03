Avengers 2099 - znamy skład Mścicieli przyszłości. Zupełnie inny Hulk i żeńska wersja Kapitana Ameryki

Marvel

Wczoraj Marvel zaprezentował okładki i opisy fabuł swoich czerwcowych zeszytów. Jednym z nich będzie komiks Spider-Man 2099: Exodus #3, kolejna odsłona serii, w której do uniwersum Domu Pomysłów powróci Pajączek przyszłości, Miguel O'Hara. Składa się jednak tak, że w tej samej historii zobaczymy również Avengers 2099 roku - poznaliśmy już skład drużyny herosów.

Według komunikatu prasowego na naszej planecie raz jeszcze pojawią się Mistrzowie Zła, którzy wcześniej pozbawili życia prawie wszystkich członków Mścicieli; jedynym ocalałym okazał się Moon Knight. W 2099 roku złoczyńcy ponownie dadzą o sobie znać, próbując przejąć kontrolę nad ciałem zmarłego Celestianina (obecnie służy ono za bazę Najpotężniejszych Herosów na Ziemi).

Moon Knight w odpowiedzi na to posunięcie odbuduje Avengers; w skład grupy poza nim wejdzie Spider-Man 2099, a także inne wersje Hulka (zwróćcie uwagę na jego wizualne podobieństwo do kanadyjskiego herosa, Sasquatcha, i przywodzący na myśl Venoma język), Kapitana Ameryki (w przyszłości tytuł przejmie kobieta), Czarnej Pantery i Spectrum. Dołączy do nich tajemnicza, żeńska postać, którą trudno w tej chwili rozpoznać. Spójrzcie sami:

Spider-Man 2099: Exodus #3 - okładka

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zeszyt Spider-Man 2099: Exodus #3 zadebiutuje w USA 1 czerwca.