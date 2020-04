Twórca Marvela pokazał, jak pomóc branży. Tym gestem podbił serca fanów

W obliczu pandemii koronawirusa branża komiksowa przeżywa w ostatnich dniach rozmaite kłopoty; przypomnijmy, że zamknięte są sklepy tematyczne na terytorium całych Stanów Zjednoczonych, a Marvel i DC wstrzymują premiery swoich kolejnych zeszytów. Pracujący dla obu wydawnictw twórcy szukają rozmaitych sposobów na łagodzenie skutków kryzysu. I tak część z nich zachęca do stworzenia szeroko zakrojonego crossoveru, inni, jak Jim Lee czy Todd McFarlane, systematycznie wystawiają na internetowych aukcjach swoje prace, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc sklepom komiksowym.

W zupełnie innym stylu do sprawy podszedł tworzący dla Domu Pomysłów Donny Cates, autor takich serii jak Venom, Thor czy Cosmic Ghost Rider. Z własnej kieszeni postanowił on bowiem opłacić wszystkie złożone przez klientów zamówienia w teksańskim sklepie Austin Books & Comics. Jak informują na Facebooku jego pracownicy:

Mamy wspaniałe wieści! Większość z was, jeśli nie wszyscy, zna scenarzystę komiksowego Donny'ego Catesa. W zachwycającym akcie wsparcia nie tylko względem nas, ale i was wszystkich, postanowił on opłacić wszystkie wasze listy z zamówieniami. Jeśli macie taką listę w naszym sklepie złożoną do 13 kwietnia, jest ona już opłacona!

Sam Cates prosi jednak osoby, którym zdołał pomóc, o przysługę. Twórca zachęca, aby zaoszczędzone przez nie pieniądze przeznaczyć na zakup innych produktów tematycznych:

Sięgnijcie po nowe serie, spróbujcie gier planszowych. Kupcie figurkę dla przyjaciela w potrzebie.

Po jego wpisie Austin Books & Comics dodało jeszcze swój:

Donny raz jeszcze pokazał, że jesteśmy społecznością, że pomagamy sobie nawzajem. To jest właśnie to, czego świat teraz potrzebuje.

Swój plan na wyjście z kryzysu ogłosił również legendarny Todd McFarlane, twórca komiksowego Spawna:

Myślę, że nasza branża potrzebuje spójnego przekazu. Jakakolwiek ta wiadomość będzie, zła czy dobra, musimy mówić jednym głosem, nawet jeśli będzie trzeba go poprawić. Jeden głos, nie cztery czy pięć wydawnictw ogłaszające cztery czy pięć planów naprawczych.

McFarlane uważa także, że Marvel, DC, Image Comics i Dark Horse Comics (te 4 wydawnictwa kontrolują ok. 90% rynku komiksowego w USA) powinny udostępniać za darmo swoje najpopularniejsze obecnie komiksy w wersji cyfrowej, aby w ten sposób przyciągać nowych czytelników.