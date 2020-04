Marvel i DC nie byli pewni... Kto wygrałby starcie Kapitan Ameryka vs. Batman?

Ewentualny crossover Marvel vs. DC miałby stać się panaceum dla borykającej się w ostatnich dniach z problemami natury finansowej branży komiksowej - do takiego wniosku wraz z rozwojem epidemii koronawirusa dochodzi coraz liczniejsza grupa i miłośników obu wydawnictw, i pracujących dla nich twórców. Jeśli chodzi o tych ostatnich, prym na tym polu wiedzie odpowiedzialny w Marvelu za proces wydawniczy Tom Brevoort. Na swoim koncie na Twitterze systematycznie zamieszcza on szkice sprzed lat, które pokazują kadry z dawnych crossoverów komiksowych gigantów. Bohaterami najnowszej pracy są Kapitan Ameryka i Batman - pochodzi ona z 1983 roku, jednak nie została użyta w ostatecznej wersji historii.

Fani komentujący grafikę z miejsca przeszli do przekonywania innych internautów, kto wygrałby hipotetyczne starcie obu herosów. Sęk w tym, że do takiej walki doszło już w crossoverze DC vs. Marvel, wydanym w USA w 1996 roku. Na kartach tej opowieści zobaczyliśmy wiele pierwszorzędnych pojedynków; Wolverine zmierzył się z Lobo, Spider-Man z Superboyem, Storm z Wonder Woman, a Cap wziął się za łby z Mrocznym Rycerzem. O wyniku każdej z tych bijatyk przesądzali fani w ramach specjalnego głosowania. Wygląda na to, że mieli oni wielki problem z jednoznacznym rozstrzygnięciem ostatniego ze starć.

W trzeciej odsłonie serii Batman i Kapitan Ameryka znaleźli się razem nieopodal sieci kanalizacyjnej Manhattanu. Herosi niemal od razu wzięli się za łby, wymieniając między sobą ciosy - jatka ta zaczęła się przeciągać, trwając przynajmniej kilka godzin. W jej trakcie Cap przyznał nawet, że jeszcze nigdy nie mierzył się z kimś "tak dopasowanym" jeśli chodzi o styl walki. Ostatecznie napływający strumień wody powalił Steve'a Rogersa; padając, próbował jeszcze rzucić tarczą w kierunku Mrocznego Rycerza. Nie tylko chybił, ale został także uderzony batarangiem.

Co ciekawe, pojedynek właściwie zakończył się w tym samym momencie. Batman postanowił bowiem uratować tonącego Capa. Gdy obaj wydostali się z sieci kanalizacyjnej, Rogers sam ogłosił Mrocznego Rycerza zwycięzcą pojedynku. Po latach okazało się, że w głosowaniu fanów Zamaskowany Krzyżowiec także zwyciężył - twórcy crossoveru chcieli jednak sprawić, by obaj herosi wyszli z tego starcia z twarzą.

Zobaczcie szkic zamieszczony przez Brevoorta, jak również fragmenty pojedynku Batmana i Kapitana Ameryki:

Batman vs. Kapitan Ameryka - crossover z 1996 roku