Marvel uczy się od Labubu. Nowy program z losowymi i sekretnymi okładkami
Marvel podczas Comic-Conu w San Diego ogłosił nową serię zatytułowaną Ultimate Endgame. Teraz opublikowano warianty okładek 1. numeru, którym możecie przyjrzeć się poniżej. Jak wiemy jednak, to nie wszystkie. Wszystko przez nowy program firmy, działający na zasadzie „Blind Bag”.
Marvel wraz z serią Ultimate Endgame postanowił wprowadzić na rynek nowy program o nazwie True Believers Blind Bag. Jak sama nazwa wskazuje, opiera się on na modelu, w którym konsument kupuje przedmiot bez wiedzy, co dokładnie znajduje się w środku. W tym wypadku czytelnik płaci za zapieczętowaną torbę z grafiką autorstwa Roda Reise, w której znajduje się komiks z losowym wariantem okładki.
Dlaczego część osób mogłaby chcieć wziąć udział w tym programie? Po pierwsze, część okładek będzie dostępna jedynie poprzez True Believers Blind Bag. Po drugie, niektóre z nich to tajne warianty, które są trzymane w sekrecie. Możemy się domyśleć, że z czasem mogą zyskać wartość kolekcjonerską, na którą wpływa przecież to, jak rzadki i unikatowy jest przedmiot. Poza tym „blind bag” opierają się na elemencie niespodzianki, niepewności i działają na podobnej zasadzie co hazard. W ostatnich latach są naprawdę popularne, co widać chociażby po sukcesie takich marek jak Labubu, Sylvanian Families czy Sonny Angel. Wiele osób potrafi wydać masę pieniędzy, by trafić na swój wymarzony model, a przy tym sam moment otwierania jest ekscytujący.
Marvel pokazał warianty okładek do Ultimate Endgame
Na razie Marvel pokazał takie okładki 1. numeru Ultimate Endgame:
Za serię Ultimate Endgame odpowiada scenarzysta Deniz Camp i rysownicy Terry Dodson oraz Jonas Scharf. 1. numer ma trafić do sprzedaży za granicą w grudniu. Wiemy, że w komiksie wróci potężny Maker, który był uwięziony przez ostatnie dwa lata. Ma stawić czoła herosom, którzy wcześniej uwolnili świat spod jego żelaznych rządów.
