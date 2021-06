Marvel żegna serię Venom. Już dziś finał sagi; świat symbionta zupełnie się zmieni

Marvel

Marvel wypuści dziś na amerykańskim rynku zeszyt Venom #200, ostatnią odsłonę serii, za która odpowiadali scenarzysta Donny Cates i rysownik Ryan Stegman. Z tej okazji Dom Pomysłów zamieścił w sieci okolicznościowe wideo, w którym obaj autorzy próbują podsumować swoją pracę przy sadze. Przypomnijmy, że komiks ma wprowadzić symbionta w zupełnie nową rzeczywistość; kolejnymi twórcami odpowiadającymi za tę postać będą Al Ewing i Ram V.

W materiale Cates i Stegman wspominają najważniejsze momenty cyklu, jak choćby ich osadzenie w ramach wydarzeń Absolute Carnage i King in Black. Nie zabrakło również uwag o fundamentalnej zmianie mocy Venoma, do której doszło w drugim z tych eventów. Spójrzcie sami:

Cates w swoim stylu zapewnia także, że seria zakończy się tak, jak się rozpoczęła - "przez wysadzenie naszych głów w materii wszystkiego tego, co myśleliśmy o Venomie". Już od dobrych kilku tygodni twórca przekonuje, że to, co zobaczymy w 200. zeszycie cyklu, "zmieni uniwersum Marvela na zawsze".

Oto materiały promujące komiks Venom #200:

Venom #200 - okładka