Marvel - Wolverine zabił najsilniejszą postać Heroes Reborn! Nie zadzieraj z Kanadą

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

16 czerwca w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje zeszyt Weapon X & The Final Flight #1, kolejny z tie-inów do zasadniczej serii eventu Marvela o tytule Heroes Reborn. Wiemy już, że opowieść ta pokaże czytelnikom wielką wojnę o Kanadę, do której doszło 2 lata przed głównymi wydarzeniami cyklu - w jej trakcie Wolverine i grupa Alpha Flight wzięli się za łby z członkami Squadron Supreme of America.

To właśnie reprezentanci tej ostatniej drużyny poprowadzili amerykańską armię do podboju kanadyjskich prowincji Alberta i Kolumbia Brytyjska, by wejść w posiadanie tamtejszych zasobów - samo państwo po aneksji terytorium nazwano z kolei "Wielką Białą Nicością".

Wolverine i Alpha Flight, w świecie Heroes Reborn nazywani odpowiednio Bronią X i Final Flight, postanowili jednak bronić swojego kraju za wszelką cenę. Logan na placu boju zabił również wszechpotężnego Hyperiona; wszystko dzięki temu, że korzystający z magicznych zdolności Szaman rzucił na jego szpony zaklęcie, umożliwiające pokonanie herosa. To także Szaman teleportował kanadyjskich bohaterów, gdy członkowie Squadron Supreme szykowali się do kontrataku.

Spójrzcie sami (w galerii przypominamy również plansze z jutrzejszego zeszytu Heroes Reborn #7, dołączając nowe okładki alternatywne):

Heroes Reborn: Weapon X & The Final Flight #1 - plansze

Nie jest na razie jasne, w jaki sposób Hyperion powrócił do żywych. Wiele wskazuje na to, że zawarł on umowę z twórcą tej rzeczywistości, Mefisto, co mogło mieć fundamentalny wpływ na ukształtowanie się świata Heroes Reborn.