Nightwing - wielka zmiana genezy Dicka Graysona. Ten twist fabularny zaskakuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Do zaskakującej zmiany genezy postaci Dicka Graysona doszło w zeszycie Nightwing #81. Przypomnijmy, że zgodnie z kanonem bohater jako dziecko wychowywał się w cyrku, będąc wraz z ojcem Johnem i matką Mary członkiem grupy akrobatycznej Flying Graysons. Znany przestępca Tony Zucco doprowadził jednak do śmierci rodziców późniejszego herosa; to właśnie ten fakt spowodował, że pod swoje skrzydła wziął go Bruce Wayne, a młody Dick został następnie Robinem i Nightwingiem.

W najnowszej odsłonie poświęconej mu serii po śmierci złowrogiego Blockbustera burmistrzem Bludhaven zostaje Melinda Zucco. Jak do tej pory myśleliśmy, że jest ona córką Tony'ego, która wychowywała się w mafijnej rodzinie Maroni, będąc jednocześnie przez lata pod obserwacją FBI. W trakcie rozmowy Dicka i Melindy ta ostatnia wyjawiła jednak, że w rzeczywistości jej ojcem był John Grayson, co czyni ją siostrą protagonisty. Zobaczcie sami:

Nightwing #81 - plansze

Wszystko wskazuje na to, że Melinda mówi prawdę. Nie jest jednak na razie jasne, w jaki sposób powyższy twist fabularny wpłynie na działanie Dicka, dążącego do ostatecznego usunięcia przestępców z Bludhaven. Spekuluje się, że w najbliższej przyszłości Grayson pomoże siostrze, która prawdopodobnie znajdzie się na celowniku Talona z Trybunału Sów.