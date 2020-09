Marvel - Venom wzywa Avengers, Knull naciera! Zobaczcie plansze z King in Black

Marvel

Marvel systematycznie podgrzewa atmosferę przed grudniową premierą wydarzenia King in Black. Przypomnijmy, że nad naszą planetę nadciąga wszechpotężny złoczyńca Knull, stwórca i władca symbiontów, dowodzący w dodatku armią złożoną z setek tysięcy smoków. Rysownik Ryan Stegman zamieścił teraz w sieci plansze promujące pierwszy zeszyt serii.

Wynika z nich, że już na początku opowieści Venom będzie kontaktował się z członkami Avengers, aby wspólnie stanąć do walki z nadchodzącym zagrożeniem. Eddie Brock stara się również dotrzeć do swojego syna, Dylana, aby ocalić go przed konsekwencjami inwazji. Strony komiksu wyjawiają jeszcze, że Mściciele przygotowują się na nieuchronną batalię: Kapitan Ameryka sprawuje pieczę nad procesem ewakuacji, a Iron Man przekształca opuszczone statki ras Kree i Skrulli tak, aby zamieniły się one w swoiste miny lądowe. Spójrzcie sami:

King in Black #1 - plansze

Oto oficjalny opis fabuły pierwszego zeszytu:

Po kampanii przeprowadzonej w całej galaktyce śmiertelny marsz Knulla w końcu dociera na Ziemię. Co gorsza, nie przybywa on sam. Mając do dyspozycji armię złożoną z setek tysięcy smoków, Król w Czerni staje się potęgą, z którą ziemscy herosi jeszcze nigdy się nie mierzyli. Eddie Brock aka Venom na własne oczy ujrzał już chaos, który może sprowadzić zagładę nawet na stworzonego przez Knulla symbionta - czy przetrwa on spotkanie z Bogiem Otchłani we własnej osobie?

Scenarzystą nadchodzącej serii jest Donny Cates.