Avengers opanowani przez Knulla. Na odsiecz przyjdzie im najpotężniejszy z Mścicieli

Julian Totino Tedesco/Marvel

Kilka dni temu informowaliśmy Was już o zaplanowanym przez Marvela na grudzień wydarzeniu King in Black, w ramach którego ziemscy herosi będą musieli stoczyć batalię z Knullem, wszechpotężnym władcą i stwórcą symbiontów. Ten ostatni po wydostaniu się z więzienia na planecie Klyntar nadciąga nad naszą planetę z armią złożoną z setek tysięcy smoków. Event odciśnie tak duże piętno na całym uniwersum, że wśród jego następstw zobaczymy choćby... złowrogą wersję Świętego Mikołaja.

Przypomnijmy, że w skład cyklu wejdą m.in. zeszyty Venom #31, Black Cat #1, King in Black: Immortal Hulk #1, King in Black: Namor #1, Spider-Woman #7 i King in Black: Iron Man/Doctor Doom. Teraz Marvel zdecydował się upublicznić alternatywne wersje okładek do poszczególnych odsłon serii, wpisane tematycznie w hasło "Knullified". W pracach zobaczycie choćby opanowanych przez Knulla Kapitana Amerykę, Czarną Wdowę, Thora, Venoma, Storm, Conana i inne postacie.

Ujawniono już także, że do walki z władcą symbiontów stanie najpotężniejszy z Avengers, Robert Reynolds aka Sentry, heros posiadający moc "miliona eksplodujących słońc". Świadczy o tym zamieszczony w sieci przez Ryana Stegmana szkic, podpisany wymownie "BWS". To skrót od angielskiego "Black with Stars", co oznacza, że Sentry znajduje się obecnie gdzieś w odległych rejonach kosmosu.

King in Black - okładki alternatywne

Scenarzysta serii, Donny Cates, zapewnił w komunikacie prasowym, że to "najfajniejsza, najmroczniejsza, najbardziej heavymetalowa i najmocniej czerpiąca z mitu Cthulhu i horroru historia, jaką kiedykolwiek stworzył".