Marvel - X-Meni jak Władca Pierścieni. Elfy, smoki, król Artur; Rycerze X nadciągają

Marvel rozkręca kampanię promocyjną wokół zbliżającej się serii Rycerze X (ang. Knights of X), cyklu będącego kontynuacją cieszącego się całkiem sporą popularnością Excalibura, który debiutował na amerykańskim rynku w 2019 roku. Wiemy już, że nadchodząca opowieść będzie podejmować wątki z niezwykle ważnych dla świata X-Menów historii Inferno, Trial of Magneto czy aktualnie wydawanych X Lives of Wolverine i X Deaths of Wolverine. W dodatku jest ona utrzymana w konwencji fantasy, nawiązując choćby do takich klasyków jak Władca Pierścieni.

Akcja serii ma rozgrywać się w Innym Świecie, baśniowym wymiarze, w którym obecne są smoki czy elfy. To właśnie tu w finale Excalibura została uwięziona Betsy Braddock aka Kapitan Brytania wraz z towarzyszącymi jej mutantami. I tak w skład tytułowych Rycerzy X poza Braddock będą wchodzić: Shatterstar, Rictor, Bei the Blood Moon, Gambit, Gloriana i Rachel Summers, którym towarzyszy adoptowany syn Jubilee, Shogo, przybierający obecnie wersję smoka - do tej grupy dołączą 2 inne postacie, których tożsamości jeszcze nie ujawniono.

Głównym antagonistą serii jest uzurpator Merlin, któremu pomagają m.in. król Artur i Furie; te ostatnie wielkością i poniekąd wyglądem będą przywodzić na myśl odwiecznych przeciwników mutantów, Sentineli.

Zeszyt Knights of X #1 ukaże się w USA 13 kwietnia.