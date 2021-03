Marvel - Wolverine walczy z Czarną Panterą. Ostatnia plansza może sugerować zwycięzcę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Choć znakomita większość miłośników komiksów Marvela pasjonuje się obecnie wydarzeniem King in Black, równolegle do niego na amerykańskim rynku ukazują się kolejne odsłony osobnego eventu, Enter the Phoenix. To właśnie w jego ramach członkowie Avengers i inne postacie mierzą się w pojedynkach, mających docelowo rozstrzygnąć, kto z ich uczestników zostanie nowym gospodarzem Mocy Phoenixa. Już niebawem za łby wezmą się więc Wolverine i Czarna Pantera.

Do sieci trafiły plansze promujące zeszyt Avengers #43, którego scenarzystą jest Jason Aaron. Warto w tym miejscu dodać, że T'Challa ma już za sobą boje z Man-Thingiem i Nighhawkiem z drużyny Squadron Supreme, natomiast Logan dopiero zadebiutuje w ramach turnieju. Amerykańskie portale popkulturowe dostrzegają w ich rywalizacji także drugie dno; walka miałaby rzekomo rozstrzygnąć, który metal z uniwersum Marvela jest potężniejszy: adamantium czy jednak vibranium?

Ostatni z kadrów może sugerować, kto okaże się zwycięzcą starcia - spójrzcie sami:

Avengers #43 - plansze

Komiks Avengers #43 wejdzie na amerykański rynek już 3 marca.