Najlepsze filmy w historii wg Hollywood. Prestiżowy ranking - zgodzicie się z wyborami?

Najlepsze filmy w historii - wybranie ich od dawna jest zadaniem niezwykle trudnym, ale i przez całe rzesze sympatyków X Muzy pożądanym. W ostatnim czasie na naszej stronie prezentowaliśmy Wam rozmaite zestawienia tego typu, których dokonywali dziennikarze serwisu Rotten Tomatoes. Dyplomatycznie rzecz ujmując, rankingi te zrodziły wśród Was wiele dyskusji, gdyż same wybory były zaskakujące. Podejrzewamy, że znacznie lepiej przyjmiecie listę 100 najlepszych filmów wszech czasów stworzoną przez same Hollywood - szefów najważniejszych studiów filmowych, laureatów Oscarów, przedstawicieli agencji filmowych i reklamowych czy decydentów telewizyjnych.

Głosy od maja zeszłego roku zbierał portal Hollywood Reporter; ostatecznie w zabawie wzięło udział aż 2105 osób. Biorąc pod uwagę skalę wydarzenia, może to być jeden z najbardziej prestiżowych rankingów filmowych, zaraz po przeprowadzanym raz na dekadę głosowaniu brytyjskiego magazynu Sight & Sound.

Trzeba przyznać, że sama lista nie zawiera tak wielu zaskoczeń jak te przygotowywane przez Rotten Tomatoes - największym jej mankamentem jest prawie całkowite pominięcie obrazów nieanglojęzycznych czy potraktowanie po macoszemu westernów. Na miejscach od 100. do 61. znajdziemy więc tak uznane dzieła jak Siedmiu samurajów czy Łowca jeleni, ale też produkcję Slumdog. Milioner z ulicy. Spójrzcie sami.

Najlepsze filmy w historii według Hollywood - miejsca od 100. do 61.

100. Siedmiu samurajów (1954)

Ranking rozkręca się jeszcze bardziej na pozycjach od 60. do 31. Fani produkcji superbohaterskich mogą być więc zadowoleni, że relatywnie wysoko uplasował się Mroczny Rycerz. Coś dla siebie znajdują tu i fani klasycznych filmów, jak i miłośnicy science fiction.

Najlepsze filmy w historii według Hollywood - miejsca od 60. do 31.

60. Amelia (2001)

Na miejscach od 30. do 1. znajdziemy same arcydzieła. Hollywood Reporter zwraca uwagę na podziały, jakie widoczne były wśród głosujących. I tak reżyserzy i scenarzyści za najlepszy film w historii uznali Ojca chrzestnego, operatorzy zdjęć - produkcję 2001: Odyseja kosmiczna, natomiast związani z branżą kinową prawnicy wskazali na obraz Skazani na Shawshank.

Najlepsze filmy w historii według Hollywood - miejsca od 30. do 1.

30. Lot nad kukułczym gniazdem (1975)