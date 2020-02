Avengers, których nie znacie. Oni w komiksach też byli Mścicielami

Avengers 5, Young Avengers, a może Avengers kontra X-Men? Na razie nie wiemy, kiedy i czy w ogóle w MCU zobaczymy kolejną odsłonę poświęconą Mścicielom jako grupie. Jednego możemy być jednak pewni: zainteresowanie tą komiksową drużyną nie słabnie, a z roku na rok powinniśmy spodziewać się tylko wzrostu jej popularności. Wszystko przez wkład i piętno, jakie na całej popkulturze odcisnęli i nadal odciskają herosi Domu Pomysłów. Uznaliśmy więc, że to dobry moment, aby pokazać Wam Mścicieli, których najprawdopodobniej jeszcze nie znacie. Składa się bowiem tak, że w komiksach Marvel przedstawiał już niezliczone składy drużyny - obecność w nich przynajmniej niektórych postaci może być zaskakująca.

Przypomnijmy, że w świecie powieści graficznych Avengers uformowali się 11 września 1963 roku; członkami-założycielami grupy stali się Iron Man, Thor, Ant-Man (Hank Pym), Wasp i Hulk. Dopiero kilka miesięcy później dołączył do nich Kapitan Ameryka, natomiast Czarna Wdowa jeszcze później, w 1973 roku. Przedstawiając Wam tych Mścicieli, o których mogliście nie słyszeć, bierzemy pod uwagę wyłącznie zasadnicze składy grupy, nie odwołując się do takich jej wersji jak Young Avengers, New Avengers czy West Coast Avengers - z pomocą przychodzi nam zestawienie, które na swojej stronie opublikował serwis Comic Vine. Przy postaciach, których działalność może nastręczać najwięcej problemów, zdecydowaliśmy się zamieścić krótkie notki opisujące danego bohatera.

Avengers w komiksach - oni też wchodzili w skład drużyny Mścicieli

Gilgamesz aka Zapomniany - członek Przedwiecznych, obdarzony potworną mocą często porównywaną do tej Hulka.