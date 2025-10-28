Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Mógł zostać gwiazdą Marvela - za straconą szansę wini siebie. Czy to nowy Wolverine?

Nie jest żadną tajemnicą, że jedna z największych gwiazd młodego pokolenia Hollywood, Jeremy Allen White, mógł zagrać w kinie superbohaterskim. Aktor rzucił nowe światło na nieudaną rozmowę z Marvelem, jak również odniósł się do spekulacji, że to on zagra nowego Wolverine'a. 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  Jeremy Allen White 
marvel Wolverine MCU
Jeremy Allen White materiały prasowe
Reklama

Jeremy Allen White jest jednym z najgorętszych nazwisk Hollywood. Gwiazda takich produkcji jak The Bear, Shameless - Niepokorni i Bracia ze stali, którą mamy okazję oglądać w kinach w filmie Springsteen: Ocal mnie od nicości, wzięła udział w podcaście Happy Sad Confused. W trakcie rozmowy aktor skomentował m.in. swoje nieudane negocjacje z Marvel Studios, a także odniósł się do spekulacji łączących go z rolą nowego Wolverine'a. 

Przeszło dwa lata temu Jeremy Allen White wyjawił, że "miał spotkanie w sprawie filmu w stylu Marvela" - według rozmaitych doniesień, w tym scoopera Daniela Richtmana, chodziło dokładnie o angaż do nieujawnionej z tytułu odsłony MCU. Od samego aktora wiemy już, że rozmowy nie były udane - teraz poznaliśmy więcej szczegółów:

To było (z mojej strony - przyp. aut.) niestosowne. To był jeden z tych momentów, w których nie do końca zostałem zaproszony na imprezę, a jednocześnie miałem podejście w stylu: „Przecież i tak nie chciałem na nią iść”. Ale tak, miałem spotkanie, które z pewnością mogłem rozegrać inaczej. Myślę, że po prostu byłem wtedy… Przede wszystkim, to nie było żadne wytykanie wad gatunkowi, raczej kwestia tego, że nie wiem, co mógłbym do niego wnieść albo jak się w niego wpasowuję. Poza tym był czas, kiedy udział w jednym z tych filmów gwarantował ci, że mogłeś zrealizować dowolny projekt. Jeśli znalazłeś świetny scenariusz na ulicy, wziąłeś go, pokazywałeś ludziom, to mogłeś doprowadzić do jego realizacji. A ja po prostu nie wiem, czy to dalej tak działa.

Czy drzwi do Marvel Studios są dla White'a definitywnie zamknięte? Wygląda na to, że nie do końca, skoro nie tak znowu mała grupa fanów MCU domaga się, aby to właśnie on wcielił się w rolę nowego Wolverine'a. Sam zainteresowany skomentował cieszące się dużą popularnością plotki o możliwości zostania kolejnym Loganem:

O, to miłe, stary, naprawdę. W sensie Hugh Jackman… To była świetna rola. Robi to od tak dawna, jest naprawdę znakomity. To miłe. Nie jestem wielkim fanem filmów o superbohaterach, ale X-Men to było coś wielkiego - popraw mnie, jeśli się mylę. To były pierwsze filmy tego typu, więc oczywiście, że wszystkie je uwielbiałem.

Marvel i aktorzy za dobrzy do swojej roli. MCU czasami marnowało ich potencjał

arrow-left 45. James Badge Dale (jako Eric Savin) - Iron Man 3 Źródło: Marvel arrow-right
45. James Badge Dale (jako Eric Savin) - Iron Man 3
44. Patton Oswalt (Troll Pip) - Eternals
43. Natalie Dormer (szeregowa Lorraine) - Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
42. Dermot Mulroney (prezydent Ritson) - Tajna Inwazja
41. Michael Douglas (Hank Pym) - trylogia filmów o Ant-Manie i Avengers: Koniec gry
40. Christopher Eccleston (Malekith) - Thor: Mroczny świat
39. Garry Shandling (senator Stern) - Iron Man 2 i Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
38. Walton Goggins (Sonny Burch) - Ant-Man i Osa
37. Michael Peña (Luis) - Ant-Man i Ant-Man i Osa
36. Hugo Weaving (Red Skull) - Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
35. Marisa Tomei (ciocia May) - trylogia filmów o Spider-Manie, Wojna bohaterów i Avengers: Koniec gry
34. Sam Rockwell (Justin Hammer) - Iron Man 2 i A gdyby... ?
33. Christopher McDonald (Chris Stearns) - Tajna Inwazja
32. Annette Bening (Najwyższa Inteligencja) - Kapitan Marvel
31. Sylvester Stallone (Stakar Ogord) - Strażnicy Galaktyki vol. 2 i 3
30. Rachel Weisz (Melina Wostokow) - Czarna Wdowa
29. Richard E. Grant (klasyczny Loki) - Loki
28. Kurt Russell (Ego) - Strażnicy Galaktyki vol. 2 i A gdyby... ?
27. Pete Davidson (Phlektik) - Strażnicy Galaktyki vol. 3
26. Djimon Hounsou (Korath) - Strażnicy Galaktyki i Kapitan Marvel
25. Forest Whitaker (Zuri) - Czarna Pantera
24. Bill Skarsgard (Kro) - Eternals
23. Cate Blanchett (Hela) - Thor: Ragnarok i A gdyby... ?
22. Laurence Fishburne (Bill Foster/Goliat) - Ant-Man i Osa i A gdyby... ?
21. Angela Bassett (królowa Ramonda) - Czarna Pantera, Avengers: Koniec gry, Wakanda w moim sercu i A gdyby... ?
20. Toby Jones (Arnim Zola) - Pierwsze starcie, Zimowy żołnierz i A gdyby... ?
19. Robert Redford (Alexander Pierce) - Zimowy żołnierz i Koniec gry
18. Kate Mara (szeryf federalna) - Iron Man 2
17. Stellan Skarsgard (Erik Selvig) - trylogia filmów o Thorze, Avengers i Czas Ultrona
16. Edward Norton (Bruce Banner/Hulk) - The Incredible Hulk
15. Jeff Bridges (Obadiah Stane) - Iron Man
14. Peter Dinklage (Eitri) - Avengers: Wojna bez granic
13. Tony Leung (Xu Wenwu) - Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
12. Russell Crowe (Zeus) - Thor: miłość i grom
11. John C. Reilly (Rhomann Dey) - Strażnicy Galaktyki
10. Kevin Bacon (on sam) - Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta
9. Benicio del Toro (Kolekcjoner) - Thor: Mroczny świat, Strażnicy Galaktyki, Wojna bez granic i A gdyby... ?
8. Angelina Jolie (Thena) - Eternals
7. Bill Murray (Krylar) - Ant-Man i Osa: Kwantomania
6. Christian Bale (Gorr) - Thor: miłość i grom
5. Tilda Swinton (Starożytna) - Doktor Strange, Avengers: Koniec gry i A gdyby... ?
4. Tommy Lee Jones (Chester Phillips) - Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
3. Glenn Close (Irani Rael) - Strażnicy Galaktyki
2. Ben Kingsley (Trevor Slattery) - Iron Man 3 i Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
1. Anthony Hopkins (Odyn) - pierwsze trzy filmy o Thorze

Źródło: Happy Sad Confused

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  Jeremy Allen White 
marvel Wolverine MCU
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Niebo. Rok w piekle - zdjęcia
-

Polski serial z Tomaszem Kotem jeszcze w tym roku. Kiedy premiera Niebo. Rok w piekle?

2 Flash
-

Słynny serial superbohaterski mógł mieć inny finał. Po latach ujawniono powód zmian

3 Frankenstein
-
Spoilery

Frankenstein ma inne zakończenie niż książka. Co zmienia film Netflixa?

4 Zbrodnie po sąsiedzku
-

George Clooney w filmowym spin-offie Gdzie jest mój agent? Eva Longoria w trakcie rozmów

5 Gwiezdne Wojny: Ahsoka
-

Ahsoka zmieni się w 2. sezonie. Co szykują dla niej Gwiezdne Wojny?

6 Toy Story
-
Plotka

Toy Story 5 - skok na kasę czy kolejna udana część serii? Był już pokaz testowy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e208

Moda na sukces

s08e03

FBI

s28e10

The Voice

s05e10

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e255

Ridiculousness

s42e256

Ridiculousness

s38e208

Zatoka serc

s08e03

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix

ur. 1974, kończy 51 lat

Gwendoline Christie
Gwendoline Christie

ur. 1978, kończy 47 lat

Annie Potts
Annie Potts

ur. 1952, kończy 73 lat

Troian Bellisario
Troian Bellisario

ur. 1985, kończy 40 lat

Jan Komasa
Jan Komasa

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV