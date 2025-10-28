Mógł zostać gwiazdą Marvela - za straconą szansę wini siebie. Czy to nowy Wolverine?

materiały prasowe

Jeremy Allen White jest jednym z najgorętszych nazwisk Hollywood. Gwiazda takich produkcji jak The Bear, Shameless - Niepokorni i Bracia ze stali, którą mamy okazję oglądać w kinach w filmie Springsteen: Ocal mnie od nicości, wzięła udział w podcaście Happy Sad Confused. W trakcie rozmowy aktor skomentował m.in. swoje nieudane negocjacje z Marvel Studios, a także odniósł się do spekulacji łączących go z rolą nowego Wolverine'a.

Przeszło dwa lata temu Jeremy Allen White wyjawił, że "miał spotkanie w sprawie filmu w stylu Marvela" - według rozmaitych doniesień, w tym scoopera Daniela Richtmana, chodziło dokładnie o angaż do nieujawnionej z tytułu odsłony MCU. Od samego aktora wiemy już, że rozmowy nie były udane - teraz poznaliśmy więcej szczegółów:

To było (z mojej strony - przyp. aut.) niestosowne. To był jeden z tych momentów, w których nie do końca zostałem zaproszony na imprezę, a jednocześnie miałem podejście w stylu: „Przecież i tak nie chciałem na nią iść”. Ale tak, miałem spotkanie, które z pewnością mogłem rozegrać inaczej. Myślę, że po prostu byłem wtedy… Przede wszystkim, to nie było żadne wytykanie wad gatunkowi, raczej kwestia tego, że nie wiem, co mógłbym do niego wnieść albo jak się w niego wpasowuję. Poza tym był czas, kiedy udział w jednym z tych filmów gwarantował ci, że mogłeś zrealizować dowolny projekt. Jeśli znalazłeś świetny scenariusz na ulicy, wziąłeś go, pokazywałeś ludziom, to mogłeś doprowadzić do jego realizacji. A ja po prostu nie wiem, czy to dalej tak działa.

Czy drzwi do Marvel Studios są dla White'a definitywnie zamknięte? Wygląda na to, że nie do końca, skoro nie tak znowu mała grupa fanów MCU domaga się, aby to właśnie on wcielił się w rolę nowego Wolverine'a. Sam zainteresowany skomentował cieszące się dużą popularnością plotki o możliwości zostania kolejnym Loganem:

O, to miłe, stary, naprawdę. W sensie Hugh Jackman… To była świetna rola. Robi to od tak dawna, jest naprawdę znakomity. To miłe. Nie jestem wielkim fanem filmów o superbohaterach, ale X-Men to było coś wielkiego - popraw mnie, jeśli się mylę. To były pierwsze filmy tego typu, więc oczywiście, że wszystkie je uwielbiałem.

