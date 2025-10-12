Marvel zaskakuje świeżością. Zwiastun serialu Wonder Man zapowiada satyrę kina superbohaterskiego!

fot. materiały prasowe

Po krótkim teaserze Marvel Studios opublikowało pełny zwiastun serialu Wonder Man. Zgodnie z zapowiedziami szefa Marvel Television, Brada Winderbauma, jest to satyra o kinie superbohaterskim, rebootach i aktorstwie - czyli coś, czego raczej nikt nie oczekiwał po produkcji osadzonej w uniwersum MCU.

Wonder Man - zwiastun

Padają porównania do hitu Studio platformy Apple TV+, a nawet sam producent się do nich odniósł:

– To zabawne, że to poruszasz. Wszyscy mamy obsesję na punkcie tego serialu. Czasem jest zbyt bliski prawdy, ale jest tak zabawny i świetny. Nasz serial jest inny niż The Studio. Pod kątem klimatu i tonu jest bardzo szczery i skupiony na aktorstwie. The Studio natomiast bardziej skupia się na hollywoodzkim systemie i maszynie, która wywołuje różne szalone sytuacje. Wonder Man to bardzo intymny portret jednego aktora, który próbuje żyć marzeniem w świecie, oraz o potrzebie zarabiania pieniędzy, która mu w tym przeszkadza.

Wonder Man - o czym jest serial?

W świecie Avengers kino istnieje i tworzone są filmy o superbohaterach. Słynny reżyser szykuje reboot Wonder Mana z dawnych lat, a aktor Simon Williams obsesyjnie chce dostać tę rolę.

Na ekranie pojawia się Ben Kingsley, który powraca do roli znanej z filmów Iron Man 3 oraz Shang-Chi. Grał tam aktora o imieniu Trevor. Główną rolę gra Yahya Abdul-Mateen II.

Potwierdzono, że fabularnie serial osadzony jest w MCU, więc rozgrywa się w tym samym świecie co filmy o Avengers i innych superbohaterach.

Wonder Man – premiera w Disney+ odbędzie się 27 stycznia. Od razu pojawi się cały sezon.