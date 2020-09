Marvel wprowadza zupełnie nowego Iron Mana. Takiej wersji jeszcze nie widzieliście

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W właśnie wydanym przez Marvela zeszycie Spider-Man Noir #3, przedstawiającym losy postaci znanej Wam już z animacji Spider-Man Uniwersum, tytułowy bohater w realiach 1939 roku stanął do pojedynku z Electro. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że protagonista jednocześnie próbuje ukryć się przez nazistowskimi żołnierzami i wydostać z ogarniętego wojenną zawieruchą Berlina. Najnowsza odsłona serii wyjawia, że zarówno w walce ze złoczyńcą, jak i w dalszych działaniach Peter Parker zyskał nieoczekiwanego, choć znajomo wyglądającego sprzymierzeńca...

Określony przez inne postacie jako "Herr Stark" mężczyzna okazał się koniec końców baronem Ironsides - londyńskim, tajnym agentem współpracującym z aliantami, którego bogactwo pozwoliło mu na stworzenie całej siatki operacyjnej mającej na celu walkę z Adolfem Hitlerem. Co więcej, bohater ten jest nawet właścicielem pobliskiego kabaretu...

Oczywiście tajemniczy heros to po prostu Tony Stark, przy czym jest to zupełnie inna postać niż ta, którą poznaliśmy w wydanej przed dekadą serii Iron Man Noir. Wówczas był on bowiem milionerem i przemysłowcem, genialnym wynalazcą i podróżnikiem, który koniec końców założył na siebie zbroję utrzymaną właśnie w konwencji noir. Teraz Starka przedstawiono jako agenta, playboya i mistrza w wydobywaniu informacji od wroga, w dodatku zakładającego na siebie czerwoną, skórzaną kurtkę.

Spider-Man Noir #3 - plansze

Agent Ironsides ostatecznie pomógł Parkerowi w wydostaniu się z III Rzeszy i ucieczce do Istambułu. Stark zdradzał też spore zainteresowanie zdolnościami Spider-Mana Noir i Electro, co może zapowiadać, że zobaczymy go również w kolejnych odsłonach serii.