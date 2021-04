Marvel - wiemy już, kto uzupełni skład X-Men. To dziecko ikony komiksów

Banshee – Sean Cassidy to były funkcjonariusz Interpolu i nowojorskiej policji, którego z czasem zrekrutowano do X-Menów. Zabity przez brata Cyclopsa, Wulkana, został później wskrzeszony przez Jeźdźca Śmierci – to dlatego część mutantów wierzy, iż potężny byt w rzeczywistości ukrywa się w ciele Cassidy’ego. Banshee posiada zdolność manipulowania głosem; generuje fale soniczne, siejące postrach wśród wrogów, jak również pozwalające mu latać.