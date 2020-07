Marvel zapowiada Endgame dla X-Menów. Apocalypse na czele mutantów, Wolverine już siecze

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zabrał się za promocję komiksowego eventu X of Swords, wszem wobec zapowiadanego jako swoiste "Endgame dla X-Menów". Wygląda na to, że wydarzenie na dobre zmieni rzeczywistość mutantów; nie może być inaczej, skoro na czele dziwacznej grupy bohaterów stanie sam Apocalypse, natomiast m.in. Wolverine zaprezentuje się w opowieści z zupełnie nową bronią.

Pierwszą odsłoną historii jest zeszyt X-Men #1, który zaznajomił czytelników z rolą Apocalypse'a w uniwersum. Przypomnijmy, że mutanci żyją obecnie na oddzielonej od reszty cywilizacji wyspie Krakoa, na której jest także miejsce dla złoczyńców. Najstarszy z mutantów zasiada tu nawet w Cichej Radzie, jednej z instytucji mających na celu sprawowanie władzy nad lokacją.

W nowym komiksie dzięki magicznej mocy Innego Świata bohaterowie poznali różne wizje przyszłości; co ciekawe, w jednej z nich Apocalypse staje na czele grupy X-Menów, która już teraz jest nazywana "najdziwaczniejszą grupą mutantów w historii". W jej skład wchodzą Archangel, Polaris, Banshee, Bestia, Havok (brat Cyclopsa), Rictor (wierny złoczyńcy mutant, którego moce zostały przez Apocalypse'a wzmocnione), Trinary (jej zdolność polega na manipulowaniu technologią) i Glob (najmłodszy członek drużyny).

Nie jest na razie jasne, w jakim celu grupa ta zostanie powołana do istnienia. Wiele wskazuje na to, że przynajmniej część z jej członków będzie musiała poświęcić swoje życie, aby tajemniczy plan Apocalypse'a w ogóle się powiódł. Warto zwrócić uwagę, że sekwencje przyszłości układają się zgodnie z kartami tarota; będą to kolejno: Sprawiedliwość, karta 4 Buław, Wisielec, 8 Kielichów i odwołująca się do zdrady 10 Mieczy.

Nawiązanie do tej ostatniej spotkamy w samym tytule X of Swords - powinniśmy go rozumieć zarówno symbolicznie, jak i dosłownie. Wiemy bowiem, że 10 mutantów z nieznanych póki co przyczyn dostanie do dyspozycji nowe bronie. Wśród tej grupy na pewno znajdą się Apocalypse, Magik, Psylocke, Cable i Wolverine. Miecz tego ostatniego, zwany Muramasą, został już zaprezentowany na jednej z grafik promocyjnych.

Zobaczcie materiały reklamowe:

X-Men #1 - materiały promocyjne