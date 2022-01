Marvel - oto najstraszniejszy wariant Zielonego Goblina. Wielka zmiana najpotężniejszej z Avengers

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel wypuścił na amerykańskim rynku zeszyt Avengers #52, kolejną odsłonę serii, w której Mściciele mierzą się obecnie z drużyną Mistrzów Zła z całego multiwersum. Już wcześniej donosiliśmy Wam, że to właśnie w tym komiksie grupa Deathloków, cyborgów stojących na straży wieloświata, będzie szukać pomocy u "największej z Avengers w historii", mając na myśli Starbrand.

Rozmowa Najpotężniejszych Herosów na Ziemi z Deathlokami została jednak nieoczekiwanie przerwana przez atak Black Skulla i Ghost Goblina. W sieci jest głośno przede wszystkim o drugim z nich - to bodajże najstraszniejszy wariant Zielonego Goblina w historii, który powstał po połączeniu Normana Osborna z Duchem Zemsty. Nie dość więc, że korzysta on z mocy Ghost Ridera, to jeszcze raz po raz posyła swoje bomby, poruszając się w dodatku na ślizgaczu napędzanym piekielnym ogniem.

Koniec końców Mściciele zdołali powstrzymać atak dzięki Starbrand, która w trakcie wyzwolenia pełni swoich mocy przeszła zasadniczą transformację, zamieniając się z małej dziewczynki w dorosłą wersję siebie samej. Zobaczcie sami:

Przypomnijmy, że mocą Starbrand przed przemianą dysponowała mała dziewczynka o imieniu Brandy, która swego czasu została wychowana przez Rocket Raccoona i Groota. Może ona korzystać z niemalże niczym nieograniczonych zdolności, m.in. nadludzkiej siły, umiejętności latania czy projekcji energii na niespotykaną skalę.

