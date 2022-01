Iron Man jako bóg przeraża ludzi. Nawet Avengers są zaniepokojeni jego mocami

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Alex Ross/Marvel

Portal Comic Book Resources zaprezentował na swojej stronie plansze promujące nadchodzący zeszyt Iron Man #16. Przypomnijmy, że w cyklu ze scenariuszem Christophera Cantwella Tony Stark stał się wszechpotężny dzięki wystawieniu na działanie Mocy Kosmicznej, źródła siły Galactusa - zrobił to, aby pokonać swojego wielkiego wroga, równie mocarnego Korvaca. Nowa odsłona cyklu pokaże powrót herosa na Ziemię.

Z zapowiedzi wynika, że Iron Man pojawi się na naszej planecie w gigantycznej wersji, czym wywoła strach wśród mieszkańców Nowego Jorku. To właśnie wtedy na spotkanie z nim przybędą Avengers i Fantastyczna Czwórka, którzy wyrażą swoje zaniepokojenie transformacją kompana. Stark zacznie się choćby porównywać do Thora czy twierdzić, że jego nowe zdolności umożliwiają mu "zrobienie niemalże wszystkiego". Zatroskany Kapitan Ameryka zapyta przyjaciela: "Co więc zamierzasz zrobić?".

Spójrzcie sami:

Iron Man #16 - plansze

Choć plansze promocyjne nie wyjawiają tego, co następuje później, opisy nadchodzących odsłon opowieści wyraźnie sugerują, że nowe moce Iron Mana staną się zagrożeniem dla Avengers i innych ziemskich herosów. Wszystko wskazuje na to, że Stark w najbliższej przyszłości i tak straci swoją potęgę, musząc rozprawić się z Doktorem Doomem i Korvaciem bez nadludzkich zdolności.

Zeszyt Iron Man #16 wejdzie na amerykański rynek 26 stycznia.