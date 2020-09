Marvel znów straszy. Październikowe komiksy opanuje klasyczny horror

Russell Dauterman/Marvel

Do tegorocznego Halloween pozostało co prawda jeszcze nieco czasu, jednak Marvel już teraz zdecydował się pokazać, że jego październikowe komiksy będą odwoływać się do konwencji kina grozy. Dom Pomysłów zamieścił w sieci okładki alternatywne do zeszytów, które trafią na rynek w przyszłym miesiącu; inspiracją dla nich stały się plakaty reklamujące klasyczne horrory - zarówno filmowe, jak i serialowe.

W skład cyklu tematycznego wejdą m.in. opowieści Amazing Spider-Man #50 (autorem jest Aaron Kuder), Avengers #37 (Javier Rodriguez), Captain America #24 (Mirka Andolfo), Captain Marvel #22 (Taurin Clarke), Immortal Hulk #38 (Mike Del Mundo), Iron Man #2 (Mattia De Iulis), Spider-Woman #5 (Patrick Gleason) i X-Men #13 (Russell Dauterman). Twórcy prac wykorzystali typowe dla horroru motywy, wśród nich wampiry, wilkołaki i zombie. Zobaczcie efekt końcowy:

Okładki alternatywne do październikowych zeszytów Marvela

Zobacz także:

W oficjalnym sklepie Marvela zeszyty z powyższymi wariantami okładkowymi możecie zamawiać już od dzisiaj.