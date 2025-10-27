Plotka zdradza przyszłość Marvel Zombi. Co dalej z serialem animowanym tylko dla dorosłych?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Zombi to spin-off serialu animowanego A gdyby...?, w którym to po raz pierwszy zobaczyliśmy świat, w którym znani herosi zostali przemienieni w żywe trupy. Historia spin-offu była przeznaczona do obejrzenia wyłącznie dla osób dorosłych z powodu przemocy i krwawych scen. Serial zadebiutował 24 września 2025 roku, ale nie spotkał się z wielkim entuzjazmem. Oceny krytyków i publiczności są podobne w serwisie Rotten Tomatoes - kolejno 66% i 69%. Udało się zatem uniknąć "zgnilizny", ale zdecydowanie nie był to największy hit.

Marvel Zombi zakończyło się cliffhangerem zwiastującym możliwe pojawienie się kolejnych sezonów lub spin-offów. Scarlet Witch nie została w pełni powstrzymana, a Kamala Khan została zamknięta w świecie pozornie normalnym, ale w rzeczywistości opanowanym przez żywe trupy.

Daniel Richtman, branżowy scooper, którego informacje często się sprawdzały w przeszłości, potwierdził plany Marvel Studios. Nie podzielił się dodatkowymi informacjami, ale jego zdaniem Marvel Animation już ruszyło z produkcją kolejnego sezonu Marvel Zombi.

