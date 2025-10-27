Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Plotka zdradza przyszłość Marvel Zombi. Co dalej z serialem animowanym tylko dla dorosłych?

Marvel Zombi debiutował nie tak dawno temu na Disney+. Produkcja nie stała się największym hitem platformy, ale wygląda na to, że i tak otrzyma kontynuację. Tak uważa znany scooper.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Marvel Zombies 
plotka
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
7. Marvel Zombies - 65% Disney+
Reklama

Marvel Zombi to spin-off serialu animowanego A gdyby...?, w którym to po raz pierwszy zobaczyliśmy świat, w którym znani herosi zostali przemienieni w żywe trupy. Historia spin-offu była przeznaczona do obejrzenia wyłącznie dla osób dorosłych z powodu przemocy i krwawych scen. Serial zadebiutował 24 września 2025 roku, ale nie spotkał się z wielkim entuzjazmem. Oceny krytyków i publiczności są podobne w serwisie Rotten Tomatoes - kolejno 66% i 69%. Udało się zatem uniknąć "zgnilizny", ale zdecydowanie nie był to największy hit.

Florence Pugh o nowym wyglądzie Yeleny w Thunderbolts*. Miała jedną prośbę

Marvel Zombi zakończyło się cliffhangerem zwiastującym możliwe pojawienie się kolejnych sezonów lub spin-offów. Scarlet Witch nie została w pełni powstrzymana, a Kamala Khan została zamknięta w świecie pozornie normalnym, ale w rzeczywistości opanowanym przez żywe trupy. 

Daniel Richtman, branżowy scooper, którego informacje często się sprawdzały w przeszłości, potwierdził plany Marvel Studios. Nie podzielił się dodatkowymi informacjami, ale jego zdaniem Marvel Animation już ruszyło z produkcją kolejnego sezonu Marvel Zombi.

Cieszy Was ta informacja?

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Marvel Zombies 
plotka
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,1

2025
Marvel Zombi
Oglądaj TERAZ Marvel Zombi Przygodowy

Najnowsze

1 Agenci T.A.R.C.Z.Y.
-

Czy Agenci T.A.R.C.Z.Y. to kanon MCU? Tę szokującą odpowiedź przeczytacie dwa razy

2 Thunderbolts* - Yelena
-

Florence Pugh o nowym wyglądzie Yeleny w Thunderbolts*. Miała jedną prośbę

3 Battlestar Galactica
-

Katee Sackhoff wybuczana przez fanów. Jak wspomina początki Battlestar Galactica?

4 3. Sydney Sweeney
-

Czy jest szansa na 4. sezon Euforii? Sydney Sweeney odpowiada

5 Ben Solo - Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi (2017)
-

Star Wars - fani kupują billboard na Times Square. "Ben żyje!"

6 Halo: Campaign Evolved
-

Halo wreszcie na PS5! Zapowiedziano remake zatytułowany Campaign Evolved

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e04

Simpsonowie

s19e04

Zaklinacze koni

s19e04

Detektyw Murdoch

s2025e207

Moda na sukces

s16e04

Bob’s Burgers

s42e253

Ridiculousness

s42e254

Ridiculousness

s38e207

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Rincewind. Tom 2

28

paź

Książka

Rincewind. Tom 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Roberto Benigni
Roberto Benigni

ur. 1952, kończy 73 lat

Andrzej Mastalerz
Andrzej Mastalerz

ur. 1964, kończy 61 lat

Emilie Ullerup
Emilie Ullerup

ur. 1984, kończy 41 lat

John Cleese
John Cleese

ur. 1939, kończy 86 lat

Patrick Fugit
Patrick Fugit

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV