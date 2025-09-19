placeholder
Powstanie 2. sezon Marvel Zombies? Warunek jest banalnie prosty

1. sezon Marvel Zombies nie miał jeszcze premiery, a już fani zastanawiają się nad powstaniem kontynuacji. Co na to szef Marvel Television?
Wiktor Stochmal
Tagi:  Marvel Zombies 
MCU
Oficjalny kadr z serialu animowanego Marvel Zombies, fikcyjna historia superbohaterów walczących z zombie. Postacie są nieprawdziwe – brak promowania przemocy, fikcja. fot. Marvel Studios
Marvel Zombies jeszcze nie zadebiutowało na Disney+, a już mówi się o potencjalnej kontynuacji. Materiału źródłowego by twórcom na pewno nie brakowało. Chociaż oryginalna miniseria była stosunkowo krótka, to stała się fundamentem dla rozmaitych spin-offów a nawet crossoverów z innymi markami. Czy są już jakieś plany na 2. sezon Marvel Zombies?

Zwiastun horroru o zombie Tiny Romero. Jej ojciec dał nam legendarną Noc żywych trupów

Na to pytanie odpowiedział Brad Winderbaum, szef Marvel Television, w rozmowie z ComicBook:

Ludzie muszą subskrybować Disney+ i obejrzeć serial. Jeśli tak się stanie, to dostaną więcej. My jesteśmy podekscytowani i gotowi.

Odpowiedź jest dość prosta, ale współgra z ostatnią zmianą strategii Marvela. Studio chce się skupić na tych serialach, które są w stanie trwać przez kilka sezonów i interesują widownię. Marvel zamierza wrócić do stawiania na jakość kosztem ilości. Teraz to widownia decyduje o części planów Domu Pomysłów poprzez oglądanie ciekawiących ją produkcji.

Marvel Zombies - opis fabuły

Produkcja przedstawia dobrze nam znanych bohaterów Marvela, którzy walczą ze stale rozprzestrzeniającą się plagą zombie. Nie każdy z herosów wyjdzie cało z tej potyczki. Dodatkowo wśród bohaterów pojawiają się tacy, którzy mają własny interes w czasie epidemii. Dla przypomnienia historię już mogliśmy zobaczyć na ekranie w jednym z odcinków serialu A gdyby...?.

Źródło: comicbook.com

Co o tym sądzisz?
