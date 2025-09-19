Powstanie 2. sezon Marvel Zombies? Warunek jest banalnie prosty
1. sezon Marvel Zombies nie miał jeszcze premiery, a już fani zastanawiają się nad powstaniem kontynuacji. Co na to szef Marvel Television?
Marvel Zombies jeszcze nie zadebiutowało na Disney+, a już mówi się o potencjalnej kontynuacji. Materiału źródłowego by twórcom na pewno nie brakowało. Chociaż oryginalna miniseria była stosunkowo krótka, to stała się fundamentem dla rozmaitych spin-offów a nawet crossoverów z innymi markami. Czy są już jakieś plany na 2. sezon Marvel Zombies?
Zwiastun horroru o zombie Tiny Romero. Jej ojciec dał nam legendarną Noc żywych trupów
Na to pytanie odpowiedział Brad Winderbaum, szef Marvel Television, w rozmowie z ComicBook:
Odpowiedź jest dość prosta, ale współgra z ostatnią zmianą strategii Marvela. Studio chce się skupić na tych serialach, które są w stanie trwać przez kilka sezonów i interesują widownię. Marvel zamierza wrócić do stawiania na jakość kosztem ilości. Teraz to widownia decyduje o części planów Domu Pomysłów poprzez oglądanie ciekawiących ją produkcji.
Marvel Zombies - opis fabuły
Produkcja przedstawia dobrze nam znanych bohaterów Marvela, którzy walczą ze stale rozprzestrzeniającą się plagą zombie. Nie każdy z herosów wyjdzie cało z tej potyczki. Dodatkowo wśród bohaterów pojawiają się tacy, którzy mają własny interes w czasie epidemii. Dla przypomnienia historię już mogliśmy zobaczyć na ekranie w jednym z odcinków serialu A gdyby...?.
Źródło: comicbook.com
