Powstanie 2. sezon Marvel Zombies? Warunek jest banalnie prosty

fot. Marvel Studios

Marvel Zombies jeszcze nie zadebiutowało na Disney+, a już mówi się o potencjalnej kontynuacji. Materiału źródłowego by twórcom na pewno nie brakowało. Chociaż oryginalna miniseria była stosunkowo krótka, to stała się fundamentem dla rozmaitych spin-offów a nawet crossoverów z innymi markami. Czy są już jakieś plany na 2. sezon Marvel Zombies?

Na to pytanie odpowiedział Brad Winderbaum, szef Marvel Television, w rozmowie z ComicBook:

Ludzie muszą subskrybować Disney+ i obejrzeć serial. Jeśli tak się stanie, to dostaną więcej. My jesteśmy podekscytowani i gotowi.

Odpowiedź jest dość prosta, ale współgra z ostatnią zmianą strategii Marvela. Studio chce się skupić na tych serialach, które są w stanie trwać przez kilka sezonów i interesują widownię. Marvel zamierza wrócić do stawiania na jakość kosztem ilości. Teraz to widownia decyduje o części planów Domu Pomysłów poprzez oglądanie ciekawiących ją produkcji.

Marvel Zombies - opis fabuły

Produkcja przedstawia dobrze nam znanych bohaterów Marvela, którzy walczą ze stale rozprzestrzeniającą się plagą zombie. Nie każdy z herosów wyjdzie cało z tej potyczki. Dodatkowo wśród bohaterów pojawiają się tacy, którzy mają własny interes w czasie epidemii. Dla przypomnienia historię już mogliśmy zobaczyć na ekranie w jednym z odcinków serialu A gdyby...?.