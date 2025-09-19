Zwiastun horroru o zombie Tiny Romero. Jej ojciec dał nam legendarną Noc żywych trupów
Królowe dragu i zombie to pierwszy pełnometrażowy film Tiny Romero, która postanowiła pójść śladami ojca i nakręcić horror o zombie, ale z własnym twistem.
Pojawił się zwiastun horroru Królowe dragu i zombie. To pełnometrażowy debiut Tiny Romero, czyli córki George'a A. Romero, legendarnego filmowca. To właśnie jej ojciec wyreżyserował klasyk Noc żywych trupów, który stał się jednym z najważniejszych filmów o zombie w historii popkultury, a także produkcje jak Koszmarne opowieści, Rycerze na motorach, Maska diabła czy Martin.
Królowe dragu i zombie - zwiastun
Poniżej możecie obejrzeć zwiastun filmu Królowe dragu i zombie. Jak widać, Tina Romero postanowiła połączyć horror z kampową komedią i zatrudnić sławne drag queens do obsady. To więc coś trochę innego, niż robił jej ojciec, choć oboje wzięli na tapet żywe trupy.George
Miałam przyjemność obejrzeć horror przedpremierowo na gdańskim festiwalu filmowym. Jeśli chcecie poznać moje wrażenia z seansu, zapraszam do lektury: Królowe dragu i zombie - recenzja filmu [Octopus Film Festival 2025]. Fragment tesktu znajdziecie poniżej:
Źródło: YouTube, IFC FIlms
