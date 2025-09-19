placeholder
Reklama
placeholder

Zwiastun horroru o zombie Tiny Romero. Jej ojciec dał nam legendarną Noc żywych trupów

Królowe dragu i zombie to pierwszy pełnometrażowy film Tiny Romero, która postanowiła pójść śladami ojca i nakręcić horror o zombie, ale z własnym twistem.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  noc żywych trupów 
tina romero Królowe dragu i zombie george a. romero
Królowe dragu i zombie (Queens of the Dead) Fot. Materiały prasowe
Reklama

Pojawił się zwiastun horroru Królowe dragu i zombie. To pełnometrażowy debiut Tiny Romero, czyli córki George'a A. Romero, legendarnego filmowca. To właśnie jej ojciec wyreżyserował klasyk Noc żywych trupów, który stał się jednym z najważniejszych filmów o zombie w historii popkultury, a także produkcje jak Koszmarne opowieści, Rycerze na motorach, Maska diabła czy Martin

Królowe dragu i zombie - zwiastun

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun filmu Królowe dragu i zombie. Jak widać, Tina Romero postanowiła połączyć horror z kampową komedią i zatrudnić sławne drag queens do obsady. To więc coś trochę innego, niż robił jej ojciec, choć oboje wzięli na tapet żywe trupy. 

George 

Miałam przyjemność obejrzeć horror przedpremierowo na gdańskim festiwalu filmowym. Jeśli chcecie poznać moje wrażenia z seansu, zapraszam do lektury: Królowe dragu i zombie - recenzja filmu [Octopus Film Festival 2025]. Fragment tesktu znajdziecie poniżej: 

Tina Romero ubrała zombie w szpilki, wielkie peruki i na koniec posypała je brokatem. Większość jej żywych trupów jest ubrana w klubowe kostiumy i szura po ziemi na wysokich obcasach. Daje to dość groteskowy efekt, który świetnie sprawdza się na ekranie. Jest coś pięknego w kontraście zielonej i gnijącej skóry ze złotymi cekinami i blichtrem. To zestawienie działa ze sobą naprawdę dobrze.

Źródło: YouTube, IFC FIlms

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  noc żywych trupów 
tina romero Królowe dragu i zombie george a. romero
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Królowe dragu i zombie
Królowe dragu i zombie Komedia

7,8

1968
Noc żywych trupów
Oglądaj TERAZ Noc żywych trupów Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-

Marvel zakończył prace na planie Avengers: Doomsday? Ekipa dostała wymowny prezent

2 Turtle Beach Afterglow Ignite
-

Nowa fala sprzętu Turtle Beach dla graczy konsolowych i pecetowych

3 Pokolenie V
-
Spoilery

Gen V - showrunnerka o kulisach prac nad scenariuszem po śmierci Chance’a Perdomo

4 Haymitch Abernathy
-

Nowe zdjęcie z planu Igrzysk Śmierci! Jak wygląda prezydent Snow?

5 Ostatnia rubież
-

Szeryf z Alaski kontra samolot pełen przestępców. Zwiastun serialu Ostatnia Rubież

6 Wicked for Good
-

Wicked: Na dobre krótsze niż pierwsza część! Ile potrwa sequel?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e03

SpongeBob Kanciastoporty

s16e04

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e181

Moda na sukces

s08e17

Ekipa z New Jersey

s27e30

Big Brother (US)

s21e09

Misja Moda

s42e10

s2025e184

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Danielle Panabaker
Danielle Panabaker

ur. 1987, kończy 38 lat

Jeremy Irons
Jeremy Irons

ur. 1948, kończy 77 lat

Sanaa Lathan
Sanaa Lathan

ur. 1971, kończy 54 lat

Alessandro Borghi
Alessandro Borghi

ur. 1986, kończy 39 lat

Jimmy Fallon
Jimmy Fallon

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV