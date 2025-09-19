Zwiastun horroru o zombie Tiny Romero. Jej ojciec dał nam legendarną Noc żywych trupów

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Pojawił się zwiastun horroru Królowe dragu i zombie. To pełnometrażowy debiut Tiny Romero, czyli córki George'a A. Romero, legendarnego filmowca. To właśnie jej ojciec wyreżyserował klasyk Noc żywych trupów, który stał się jednym z najważniejszych filmów o zombie w historii popkultury, a także produkcje jak Koszmarne opowieści, Rycerze na motorach, Maska diabła czy Martin.

Królowe dragu i zombie - zwiastun

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun filmu Królowe dragu i zombie. Jak widać, Tina Romero postanowiła połączyć horror z kampową komedią i zatrudnić sławne drag queens do obsady. To więc coś trochę innego, niż robił jej ojciec, choć oboje wzięli na tapet żywe trupy.

George

Miałam przyjemność obejrzeć horror przedpremierowo na gdańskim festiwalu filmowym. Jeśli chcecie poznać moje wrażenia z seansu, zapraszam do lektury: Królowe dragu i zombie - recenzja filmu [Octopus Film Festival 2025]. Fragment tesktu znajdziecie poniżej:

Tina Romero ubrała zombie w szpilki, wielkie peruki i na koniec posypała je brokatem. Większość jej żywych trupów jest ubrana w klubowe kostiumy i szura po ziemi na wysokich obcasach. Daje to dość groteskowy efekt, który świetnie sprawdza się na ekranie. Jest coś pięknego w kontraście zielonej i gnijącej skóry ze złotymi cekinami i blichtrem. To zestawienie działa ze sobą naprawdę dobrze.