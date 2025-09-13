Przeczytaj w weekend
Nowy zwiastun serialu Marvel Zombies. Epicka bitwa bohaterów z nieumarłym Thanosem

Marvel Zombies odkrywa karty w drugim zwiastunie, przeznaczonym wyłącznie dla dorosłych widzów. Zapowiada on epicki rozmach bitwy armii nieumarłego Thanosa z superbohaterami, w której stawką są losy ludzkości.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Marvel Zombies 
marvel zwiastun
Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja. Nieumarły Thanos w serialu animowanym Marvel Zombies – oficjalny kadr od Marvel Animation / fot. materiały prasowe
Serial animowany Marvel Zombies odsłania karty! Produkcja przeznaczona wyłącznie dla dorosłych dostała wcześniej kategorię wiekową TV-MA – wyższej dla seriali już nie ma! Wszystko za sprawą obrazowej przemocy związanej z walką superbohaterów z zombie.

Marvel Zombies – zwiastun tylko dla dorosłych

W zwiastunie widzimy początki apokalipsy zombie oraz nieumarłego Thanosa, który dowodzi armią! Superbohaterowie staną z nią do bitwy pełnej epickiego rozmachu, której stawka jest ogromna. Pojawia się również Spider-Man z bronią Thora oraz Blade w wykonaniu Mahershali Aliego w akcji!

Marvel Zombies – co wiemy o serialu?

Twórcami serialu animowanego są Bryan Andrews i Zeb Wells. Producentami wykonawczymi zostali Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews oraz Zeb Wells.

Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych

Oficjalny kadr z serialu animowanego Marvel Zombies, fikcyjna historia superbohaterów walczących z zombie. Postacie są nieprawdziwe – brak promowania przemocy, fikcja.
fot. materiały prasowe
W obsadzie głosowej do swoich postaci z filmów Marvela powrócą Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne oraz Iman Vellani.

Serial Marvel Zombies będzie liczyć cztery odcinki, a wszystkie pojawią się 24 września 2025 roku na Disney+.

Źródło: Marvel

