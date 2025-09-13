Nowy zwiastun serialu Marvel Zombies. Epicka bitwa bohaterów z nieumarłym Thanosem

Nieumarły Thanos w serialu animowanym Marvel Zombies – oficjalny kadr od Marvel Animation / fot. materiały prasowe

Serial animowany Marvel Zombies odsłania karty! Produkcja przeznaczona wyłącznie dla dorosłych dostała wcześniej kategorię wiekową TV-MA – wyższej dla seriali już nie ma! Wszystko za sprawą obrazowej przemocy związanej z walką superbohaterów z zombie.

Marvel Zombies – zwiastun tylko dla dorosłych

W zwiastunie widzimy początki apokalipsy zombie oraz nieumarłego Thanosa, który dowodzi armią! Superbohaterowie staną z nią do bitwy pełnej epickiego rozmachu, której stawka jest ogromna. Pojawia się również Spider-Man z bronią Thora oraz Blade w wykonaniu Mahershali Aliego w akcji!

Marvel Zombies – co wiemy o serialu?

Twórcami serialu animowanego są Bryan Andrews i Zeb Wells. Producentami wykonawczymi zostali Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews oraz Zeb Wells.

Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych

W obsadzie głosowej do swoich postaci z filmów Marvela powrócą Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne oraz Iman Vellani.

Serial Marvel Zombies będzie liczyć cztery odcinki, a wszystkie pojawią się 24 września 2025 roku na Disney+.