Nowy zwiastun serialu Marvel Zombies. Epicka bitwa bohaterów z nieumarłym Thanosem
Marvel Zombies odkrywa karty w drugim zwiastunie, przeznaczonym wyłącznie dla dorosłych widzów. Zapowiada on epicki rozmach bitwy armii nieumarłego Thanosa z superbohaterami, w której stawką są losy ludzkości.
Serial animowany Marvel Zombies odsłania karty! Produkcja przeznaczona wyłącznie dla dorosłych dostała wcześniej kategorię wiekową TV-MA – wyższej dla seriali już nie ma! Wszystko za sprawą obrazowej przemocy związanej z walką superbohaterów z zombie.
Marvel Zombies – zwiastun tylko dla dorosłych
W zwiastunie widzimy początki apokalipsy zombie oraz nieumarłego Thanosa, który dowodzi armią! Superbohaterowie staną z nią do bitwy pełnej epickiego rozmachu, której stawka jest ogromna. Pojawia się również Spider-Man z bronią Thora oraz Blade w wykonaniu Mahershali Aliego w akcji!
Marvel Zombies – co wiemy o serialu?
Twórcami serialu animowanego są Bryan Andrews i Zeb Wells. Producentami wykonawczymi zostali Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews oraz Zeb Wells.
W obsadzie głosowej do swoich postaci z filmów Marvela powrócą Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne oraz Iman Vellani.
Serial Marvel Zombies będzie liczyć cztery odcinki, a wszystkie pojawią się 24 września 2025 roku na Disney+.
Źródło: Marvel
