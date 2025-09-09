Nowe zdjęcia z pierwszego serialu animowanego MCU tylko dla dorosłych. Blade w akcji!
W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z serialu Marvel Zombies - pierwszej produkcji animowanej od Marvel Studios wyłącznie dla dorosłych. Nowe ujęcia to też spojrzenie na znane (i nowe) postaci z alternatywnego uniwersum.
Marvel Zombies to pierwsza pełnoprawna produkcja animowana przeznaczona wyłącznie dla dorosłych widzów i będąca zarazem swoistym spin-offem serialu A gdyby...? W niej superbohaterowie z alternatywnego uniwersum MCU zmierzą się z potwornymi bestiami - w tym przemienionymi w zombie wersjami znanych herosów. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia, które pokazują część z nich.
Ta postać Marvela w Avengers: Doomsday ma walczyć z Otchłanią. Rola Sentry'ego ujawniona
Na zdjęciach widzimy m.in. Spider-Mana walczącego z całą hordą zombie, a także Blade'a w akcji czy przemienionego Kapitana Amerykę oraz demoniczną Scarlet Witch, która ma być rzekomo królową wszystkich zombie i główną antagonistką produkcji. Sprawdźcie sami:
Marvel Zombies - opis fabuły
Produkcja przedstawia dobrze nam znanych bohaterów Marvela, którzy walczą ze stale rozprzestrzeniającą się plagą zombie. Nie każdy z herosów wyjdzie cało z tej potyczki. Dodatkowo wśród bohaterów pojawiają się tacy, którzy mają własny interes w czasie epidemii. Dla przypomnienia historię już mogliśmy zobaczyć na ekranie w jednym z odcinków serialu A gdyby...?.
Źródło: comicbookmovie.com
