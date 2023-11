Marvel Zombies - Kamala Khan główną bohaterką serialu? "Jest trochę jak Frodo"

Marvel/Disney+/The Direct

W listopadzie 2021 roku oficjalnie ogłoszono, że powstaje serial animowany Marvel Zombies, będący de facto spin-offem jednego z odcinków A gdyby...? - nadchodząca produkcja ma być jednym z pierwszym projektów MCU, który zadebiutuje z kategorią R, a jej premierowy sezon ma liczyć zaledwie 4 odcinki. Wiemy także, że pojawią się w niej nieumarłe wersje Kapitana Ameryki, Kapitan Marvel, Ikarisa czy Abominacji, jak również żywe inkarnacje Jeleny Biełowej, Shang-Chi, Kate Bishop i Kamali Khan.

Jak się teraz okazuje, to właśnie Ms. Marvel ma być centralną postacią całego serialu. W wywiadzie dla serwisu The Direct tak przedstawia to wcielająca się w nią na ekranie i zarazem podkładająca głos jej animowanej wersji Iman Vellani:

Zrobiliśmy już wszystko jeśli chodzi o moje partie głosowe - to było niesamowite. Całość bardzo mi się podoba; w Marvel Zombies pojawia się wiele fajnych postaci. Kamala natomiast jest w pewnym sensie centrum całego serialu. Przedstawiono mi to mniej więcej w stylu: "Ona jest w tej opowieści jak Frodo". Pomyślałam, że to fantastyczne.

Aktorka dodaje, że Kamala Khan wejdzie w historii w interakcje z "naprawdę fajnymi postaciami".

Wciąż nie jest jasne, kiedy serial Marvel Zombies zadebiutuje na platformie Disney+. Wcześniej mówiono w tym kontekście o przyszłym roku, lecz nie jest wykluczone, że na premierę poczekamy aż do 2025 roku.

