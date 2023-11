Marvel już wie, kto zagra Doktora Dooma w Fantastycznej Czwórce? To faworyt Oscarów 2024

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel kompletuje obsadę filmu Fantastyczna czwórka. Jak donosi teraz dobrze poinformowany w świecie produkcji superbohaterskich scooper My Time To Shine Hello, Dom Pomysłów chce, by w rolę Doktora Dooma w ekranowej historii wcielił się Cillian Murphy, wymieniany jako jeden z głównych faworytów w walce o przyszłorocznego Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy.

Istotne jest to, że według innych doniesień Doktor Doom w rzeczonym filmie miałby pojawić się "co najwyżej" w ramach gościnnego występu. Wcześniej spekulowano, że to właśnie ten antagonista może stać się kolejnym głównym złoczyńcą MCU - zwłaszcza wtedy, gdy Marvel Studios zdecyduje się zminimalizować udział portretowanego przez Jonathana Majorsa Kanga Zdobywcy.

Sam Murphy pytany o ewentualne przyjęcie angażu jako ekranowy Doom mówił kilka miesięcy temu:

Cóż, zawsze przeczytam scenariusz, jeśli ktoś mi go podeśle. Nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, co się wydarzy. To jest właśnie to, za co kocham ten biznes. Nic nie wskazywało na to, że [Christopher Nolan - przyp. aut.] zadzwoni do mnie z tamtą propozycją. To się po prostu wydarzyło. Ta branża jest dzika i nieprzewidywalna - na tym polega jej piękno.

Do roli Dooma w Kinowym Uniwersum Marvela byli już także przymierzani inni znani aktorzy, wśród nich Mads Mikkelsen, Ryan Gosling, Josh Hartnett, Ralph Fiennes i Jason Clarke.

Fantastyczna Czwórka wejdzie na ekrany kin 2 maja 2025 roku.