Marvel tylko dla dorosłych! Zwiastun nowego serialu zaskakuje skalą brutalności!

fot. Marvel Studios

Reklama

Marvel nigdy nie pokazał takiego oblicza na ekranie. Efektowna animacja, jaką ma być Marvel Zombies, doczekała się pierwszego zwiastuna. Nowy serial zapowiada się na rozrywkę pełną szalonych scen, przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych. Wielu superbohaterów zmieniło się w zombie, a grupka, w której są m.in. Spider-Man, Jelena oraz marvelowski Blade, walczy z nimi!

Marvel Zombies – zwiastun dla dorosłych

Zobaczcie i oceńcie sami. Tylko dla dorosłych! Serial Marvel Zombies otrzymał najwyższą możliwą kategorię wiekową dla produkcji odcinkowych. Po raz pierwszy widzimy nowego Blade’a w wykonaniu Mahershaliego Aliego w akcji!

Marvel Zombies – co wiemy o serialu?

Twórcami serialu animowanego są Bryan Andrews i Zeb Wells. Producentami wykonawczymi zostali Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews oraz Zeb Wells.

W obsadzie głosowej do swoich postaci z filmów Marvela powrócą: Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne oraz Iman Vellani.

Serial będzie liczył cztery odcinki, a wszystkie pojawią się już 24 września 2025 roku na Disney+.