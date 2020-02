Marvel's Avengers - czekacie na grę? Te figurki wprowadzą Was w świat Mścicieli

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel's Avengers to bez wątpienia ważna premiera nie tylko dla graczy, ale też wydawcy, firmy Square Enix. Nic więc dziwnego, że na rynek trafi też wiele gadżetów z tej produkcji. Wśród nich pojawią się też figurki Avengers Wave od firmy Hasbro, która przedstawiła swoje wersje bohaterów w transmisji prowadzonej na Facebooku.

Ujawnione figurki to Iron-Man, Ms. Marvel oraz Kapitan Ameryka, a także - co może być dla niektórych zaskoczeniem - Abomination, który najprawdopodobniej będzie pełnił rolę jednego z czarnych charakterów nadchodzącej produkcji. Niestety, cena i data premiery tych produktów nie została jeszcze zdradzona. Można jednak spodziewać się, że trafią one na rynek w okolicach premiery gry.

Marvel's Avengers - figurki od Hasbro

Marvel's Avengers zadebiutuje 4 września i dostępne będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Wiemy, że będzie to efektowna i dynamiczna gra akcji z możliwością zabawy w kooperacji. Dotychczas ujawnione materiały sugerują też, że fani komiksów będą zadowoleni, bo nie zabraknie tu wielu nawiązań w postaci np. klasycznych strojów bohaterów.