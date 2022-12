Marvel's Avengers - insider donosi, że twórcy zamierzają zakończyć wsparcie gry w 2024 roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Square Enix

Marvel's Avengers zaliczyło raczej umiarkowanie pozytywny start. W branżowych mediach gra nie zebrała co prawda fatalnych ocen, ale wiele osób krytykowało żmudny grind i nudna rozgrywkę już po ukończeniu kampanii fabularnej. Twórcy nie poddali się i w kolejnych miesiącach nadal rozwijali swoje dzieło poprzez wprowadzanie zmian oraz nowej zawartości. Wygląda jednak na to, że już wkrótce czeka nas definitywny koniec wsparcia tej produkcji.

Taką informację ujawnił branżowy insider Miller Ross. Według pozyskanych przez niego informacji studio Crystal Dynamics zamierzało rozwijać grę przez okres od 3 do 5 lat po premierze i deweloperzy najprawdopodobniej będą się tego trzymać. Ross dodaje, że nie ma żadnych planów dotyczących nowej zawartości w 2024 roku.

Co więcej, zdaniem insidera nie jest nawet pewne czy doczekamy się nowych bohaterów w roku 2023. Niepewność ta związana jest przede wszystkim z kiepskim odbiorem postaci, które w ostatnim czasie trafiły do gry. Przypomnijmy, że społeczności nie do końca przypadł do gustu fakt, że Potężna Thor i Zimowy Żołnierz nie różnią się zbyt mocno od herosów już dostępnych w Marvel's Avengers. Co ciekawe, na pewnym etapie podobno rozważano wprowadzenie She-Hulk, ale ostatecznie z pomysłu zrezygnowano z uwagi na ograniczone fundusze i moce przerobowe.