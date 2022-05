Marvel’s Midnight Suns z kategorią wiekową. Wkrótce poznamy datę premiery?

fot. 2K Games

Wygląda na to, że premiera Marvel's Midnight Suns bliżej, jak dalej. Taktyczne PRG od studia Firaxis Games, twórców serii XCOM, doczekało się nadania kategorii wiekowej. W Australii przyznano jej kategorię "M" co oznacza, że będzie skierowana wyłącznie do pełnoletnich odbiorców. Warto jednak zaznaczyć, że niekoniecznie oznacza to podobną kategorię w Europie - Australia słynie bowiem z wyjątkowo surowych przepisów.

Przekazanie gry do nadania jej kategorii wiekowej jest jednym z pierwszych kroków zmierzających do wydania tytułu. Może to sugerować, że niebawem rozpocznie się kampania promująca Midnight Suns, a tym samym wkrótce poznamy datę premiery. Ta początkowo ustalona była już na marzec tego roku, ale z czasem zdecydowano się przesunąć ją na bliżej niesprecyzowany jeszcze termin.

Marvel's Midnight Suns zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.