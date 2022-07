Midnight Suns - nowy zwiastun prezentuje Spider-Mana. Geneza i zaskakujące zdolności

2K Games

Wiemy, że w Marvel's Midnight Suns jedną z grywalnych postaci będzie nasz ulubiony Spider-Man. Bohater ten znany jest każdemu, nawet tym osobom, które z popkulturą mają niewiele wspólnego. Twórcy gry zdecydowali się bliżej przedstawić tę postać, skupiając się na jej komiksowych wariantach i historii. Do sieci trafił trwający ponad 10 minut materiał wideo, z którego możemy dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących Człowieka Pająka.

W przeciwieństwie do poprzednich materiałów z tej produkcji, w tym poznajemy genezę Pajączka, a także dowiadujemy się, w jaki sposób zetknął się on z siłami nadprzyrodzonymi. Szczególnie to ostatnie jest istotne w kontekście nadchodzącej gry: w Midnight Suns bohater będzie miał dostęp do nietypowych, nadprzyrodzonych zdolności, podczas gdy większość uważa tę postać za taką, która opiera się przede wszystkim na nauce i własnych doświadczeniach.

Marvel’s Midnight Suns zadebiutuje 7 października. Gra szykowana jest na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.