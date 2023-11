Marvels - Iman Vellani o współpracy z Brie Larson. "Pomogła mi zwalczyć syndrom oszusta"

Iman Vellani w obszernym wywiadzie dla portalu The Hollywood Reporter opowiedziała o pracy przy Marvels. W rozmowie został między innymi poruszony temat Brie Larson. Odtwórczyni Ms. Marvel opowiedziała o tym, jak koleżanka z planu uspokajała ją i pomogła przetrwać trudne chwile. Co jest o tyle ciekawe, że przed premierą filmu pojawiły się plotki o koszmarnej współpracy z Brie Larson, a z poniższej wypowiedzi wyłania się całkowicie przeciwny temu obraz.

Młoda aktorka została spytana o to, czy rozmawiały z Brie Larson o tym, że obie grały już swoje postacie i publiczność zdążyła się z nimi zapoznać. Odpowiedziała:

Rozmawiałyśmy o tym, ale to, co połączyło nas najbardziej, to temat kostiumu. W serialu musiałam ubrać wielki i niezgrabny strój Kapitan Marvel, który nosi w filmie, na co zareagowała: "O mój Boże, wreszcie ktoś mnie rozumie!". Składa się z tylu elementów, pasków i tak dalej.

Brie była także ważną częścią mojej podróży. Pomogła mi zwalczyć syndrom oszusta, z którym mierzyłam się w tamtym czasie. Przeszła drogę od filmów niezależnych do oślepiającego blaskiem reflektorów Marvel Studios, a ja przeszłam od niczego do tego. Odbyłyśmy dużo rozmów na Zoomie, podczas którym mogłam dać upust moim emocjom, to mnie naprawdę uspokoiło. Zawsze wracam do tych konwersacji, koją moje nerwy. Przypominają mi, dlaczego robi to, co robimy, dlaczego jest to ważne i większe od nas samych; chodzi o naszych fanów i młode dziewczyny, które obejrzą ten film. Wtedy cała ta presja staje się tego warta.