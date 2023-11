W jakim kierunku zmierza MCU? Ile lat zajęły prace nad Marvels i Lokim? Kevin Feige odpowiada

Marvel

Choć Marvel zbudował jedną z najsilniejszych współczesnych franczyz, której przez lata udawało się przyciągać przed ekran tłumy widzów, to coraz częściej mówi się o tym, że to początek końca MCU. Ma to związek z kilkoma nieudanymi premierami, które zawiodły wielu fanów. Wśród nich są Thor: miłość i grom, Ant-Man i Osa: Kwantomania czy Mecenas She-Hulk. Co na to Kevin Feige, prezes Marvel Studios?

W jakim kierunku zmierza MCU? Kevin Feige odpowiada

Entertainment Tonight miało okazję zadać kilka pytań prezesowi Marvels Studios na czerwonym dywanie Marvels. Dziennikarka powiedziała, że tej premierze towarzyszy wiele głośnych nagłówków, a także doniesień, które mogą być prawdziwe, ale nie muszą. Biorąc to pod uwagę, chciałaby zatem wiedzieć, w jakim kierunku jego zdaniem zmierza teraz MCU, a także czy jest coś, co chciałby skorygować.

Kevin Feige odpowiedział Entertainment Tonight w typowy dla siebie, wymijający sposób:

Cóż, Marvels wychodzi w piątek, a finał [2. sezonu] Lokiego w czwartek. To nasze dwa duże projekty. [...]

Dodał, że lubi patrzeć daleko w przyszłość, ale nie może o niej mówić, a także że prace nad tymi dwoma dużymi projektami reprezentują około pięć lat pracy tysięcy ludzi. Pełen wywiad możecie zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/etnow/status/1722088080965038268

Kevin Feige od zawsze był mistrzem dyskrecji i unikania spojlerów. Nic więc dziwnego, że tym razem także postanowił być powściągliwy, na co zresztą zwróciła uwagę sama dziennikarka. Choć Entertainment Tonight nie spytało wprost o zakulisowe problemy MCU, to wydaje się, że chciało w ten sposób subtelnie do nich nawiązać, wspominając o głośnych nagłówkach i potrzebie naprostowania pewnych doniesień.

Nasuwa się także wniosek, że skoro prace nad Lokim i Marvels zajęły aż pięć lat, to problemy, które widzą fani w ostatnich premierach Marvela, mogą nie być odbiciem tego, w jakiej kondycji jest obecnie studio. Co myślicie?