Wielki wyciek planów Insomniac Games! Wśród gier między innymi Marvel's Venom i Marvel's X-Men

fot. SIE

Reklama

Tydzień temu informowaliśmy Was, że studio Insomniac Games padło ofiarą ataku typu ransomware. W ręce hakerów trafiło wiele dokumentów, w tym dotyczących pracowników firmy oraz jej planów na najbliższe lata. Teraz do sieci trafiła duża ich część - przedstawiciele grupy Rhysida mówią, że to 98% pozyskanych danych i że opublikowano to, czego nie udało się sprzedać. Może to sugerować, że na pozostałe 2% znalazł się kupiec. Dzięki temu, co trafiło do internetu wiemy, jakimi projektami zajmują lub zajmą się deweloperzy.

Z plików wynika, że Insomniac skupi się przede wszystkim na projektach o bohaterach znanych z komiksów Domu Pomysłów. Jesienią 2025 roku ma zadebiutować Marvel's Venom, czyli mniejsza produkcja stanowiąca fabularny pomost pomiędzy Spider-Manem 2 i Spider-Manem 3. Rok później na rynek ma trafić Marvel's Wolverine, a 3 lata później - Marvel's Spider-Man 3.

Później robi się jeszcze ciekawiej. Jesienią 2029 roku mamy doczekać się premiery nowej odsłony serii Ratchet and Clank, zaś jesienią 2030 roku ma zadebiutować... Marvel's X-Men. Na rok 2031/2032 zaplanowano zaś premierę zupełnie nowej marki.

Osoby, które obawiają się spojlerów ostrzegamy też, że w sieci można natknąć się na fragmenty rozgrywki z Marvel's Wolverine oraz opisy niektórych scen.