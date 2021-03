Marvel's Spider-Man: Miles Morales z... realnie odwzorowanymi mięśniami w nowej aktualizacji gry

Nowa aktualizacja do gry Marvel Spider-Man: Miles Morales jest już dostępna, ale korzyści z niej odczują wyłącznie posiadacze wydania na PS5. To właśnie na tej konsoli twórcom udało się odtworzyć... realistyczne zachowanie mięśni bohatera skrytych pod jego kostiumem.

Twórcy zaznaczają jednak, że nie dostrzeżemy tego w absolutnie każdym stroju Pajączka. Te subtelne detale dostrzeżemy tylko w wybranych kostiumach, które założy na siebie Miles Morales. Osiągnięcie tego efektu było możliwe dzięki wykorzystaniu technologii radem z kinematografii.

Każda deformacja jaką zauważycie na powierzchni kombinezonu jest rezultatem pracy mięśni oraz symulacji zachowania się ubrania - przekonuje Josh DiCarlo odpowiedzialny w Insomniac Games za techniczny aspekt gry.

Natomiast na obu generacjach gracze otrzymają także nowy kostium. Bohater po aktualizacji otrzyma zaawansowany technologicznie kombinezon.

Rolling out today, our new #MilesMoralesPS4 #MilesMoralesPS5 update adds the Advanced Tech Suit and includes various fixes. Additionally on PS5 only, the update adds realistic muscle deformation on select suits. pic.twitter.com/1nnSvgJB2P

— Insomniac Games (@insomniacgames) March 30, 2021