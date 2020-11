Marvel's Spider-Man: Miles Morales - fan odtworzył w grze scenę ze Spider-Man Uniwersum

Sony

Marvel Spider-Man: Miles Morales pozwala graczom na wcielenie się w tytułowego bohatera i ponowne stanięcie do walki z przestępczością w Nowym Jorku. Jeden z fanów postanowił w grze odtworzyć emocjonalną scenę z finału filmu animowanego Spider-Man Uniwersum, którego bohaterem także był Miles Morales.

Filmik zrealizowany przez fana postaci robi furorę w sieci. Wykorzystując mechanikę gry odtworzył scenę z nagrodzonego Oscarem filmu animowanego. Zobaczcie:

https://twitter.com/Much118x/status/1327758364940656645

Marvel Spider-Man: Miles Morales to tytuł międzygeneracyjny, który od 12 listopada dostępny jest także na konsolach PlayStation 4. Na wersję na PS5 gracze z Europy będą musieli poczekać do debiutu tego urządzenia na naszym rynku, czyli do 19 listopada.