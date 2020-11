Marvel’s Spider-Man - remaster z opcją przeniesienia postępów z PS4. Twórcy zmienili zdanie

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą powrócić do Marvel’s Spider-Man na PS5, ale z zachowaniem postępu z wersji na PS4. Studio odpowiedzialne za grę pracuje nad takim rozwiązaniem, które może zostać wprowadzone pod koniec listopada. Przypomnijmy: kilka tygodni temu Insomniac Games ogłosiło, że takiej możliwości nie będzie i w przygody Pająka na PS5 trzeba będzie zagrać od nowa.

Warto jednak pamiętać, że aktualnie jedyną opcją, aby móc zagrać w Marvel's Spider-Man na PS5 jest zakup droższej edycji gry Marvel Spider-Man: Miles Morales, która zawiera w pakiecie wspomniany tytuł.

We have heard you - in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 9, 2020