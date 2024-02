Marvels - zdjęcia zza kulis zaskakują. Jedna z superbohaterek mogła mieć... hełm

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Brie Larson opublikowała na swoim Instagramie post z trzema zdjęciami i jednym wideo zza kulis Marvels. Filmik pokazuje, jak wyglądało kręcenie scen z lataniem. Jeśli chodzi o grafiki, dwie przedstawiają samą Brie Larson, ale najbardziej intryguje ta, na której jest Ms. Marvel, w którą wciela się Iman Vellani. Dlaczego?

Aktorka ma na sobie klasyczny kostium Ms. Marvel, który widzieliśmy w Marvels, ale jest jeden detal, który odróżnia go od filmowej wersji. Chodzi o pasujący do stroju hełm. Wygląda na to, że na jakimś etapie produkcji rozważano dodanie tego elementu do kostiumu Ms. Marvel, ale później ostatecznie z tego zrezygnowano. Post Brie Larson możecie zobaczyć poniżej.

Marvels - zdjęcia zza kulis

ICYMI 😉 Marvels można już obejrzeć na Disney+ 🦸🏼‍♀️

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Brie Larson (@brielarson) ROZWIŃ ▼

Marvels - oceny na Rotten Tomatoes

Przypominamy, że Marvels to film MCU, w którym trzy superbohaterki - doświadczona Kapitan Marvel, początkująca Ms. Marvel i Monica Rambeau - musiały połączyć siły, aby ocalić wszechświat. Choć produkcja nie poradziła sobie najlepiej w box office i na początku zebrała wiele negatywnych recenzji, obecnie ma 82% pozytywnych opinii widzów na Rotten Tomatoes i status "świeżej" na Tomatometerze.

Marvel - zaktualizowana chronologia MCU

A jeśli nie jesteście na bieżąco z chronologią MCU po ostatnich premierach, zachęcamy do zapoznania się z poniższą galerią.