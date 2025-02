Kogo Henry Cavill zagra w MCU? Wedle plotek jest to znany kosmiczny superbohater

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Kiedy James Gunn i Peter Safran utworzyli DC Studios, Henry Cavill został odsunięty od roli Supermana. Oprócz tego brytyjski aktor pożegnał się również z główną rolą w serialu Wiedźmin. Aktor jednak nie tracił czasu i pokazał się w MCU, gdzie wystąpił gościnnie jako wariant Wolverine’a w filmie Deadpool & Wolverine. Od tamtej pory krążą plotki, że Cavill może powrócić w Marvelu, choć niekoniecznie jako Logan. Scooper MyTimeToShineH twierdzi, że jest on rozważany do roli w serialu Nova. To dość ogólne doniesienie nie ujawnia, kogo dokładnie były Superman miałby zagrać. Kuszącą opcją wydaje się bohater znany jako Richard Rider, choć spekulacje odnośnie tej roli krążą także wokół Jonathana Baileya.

Kto zagra w serialu Nova? TEN aktor może być Richardem Ryderem!

O czym może być serial Nova?

Wedle pogłosek złoczyńcą w serialu Nova może być niejaki Annihilus co może sugerować że będzie to adaptacja serii komiksowej Anihilacja. W komiksie tym antagonista niszczy korpus galaktycznej policji Nova przy pomocy swojej armii kosmicznych robaków, a jedynym ocalałym z tej masakry zostaje młody rekrut,Richard Rider, który musi szybko dorosnąć i uratować resztę wszechświata.

Studio zasugerowało także, by historia miała młodzieowy, atrakcyjny klimat, nawiązujący do energii militarnych filmów z lat 80.Jedna z propozycji przypominała serię Żołnierze Kosmosu, gdzie Richard Rider przechodziłby podobną przemianę jak postać grana przez Caspera Van Diena we wspomnianej produkcji – od aroganckiego młokosa do bohatera. W tej wersji fala Annihilusa była traktowana jak robaki w Żołnierzach kosmosu, a twórcy mocno podkreślali motyw propagandy wykorzystywanej przez Korpus Nova do kontrolowania galaktyki i rekrutowania nowych członków.

Po raz pierwszy Korpus Nova pojawił się w filmie Strażnicy Galaktyki z 2014 roku. Reżyser James Gunn nie był jednak zainteresowany wprowadzeniem Richarda Ridera na ekran – chciał, by jedynym ludzkim bohaterem pozostawał Star-Lord. Korpus został pokazany jako zwykła międzygalaktyczna policja. Film Avengers: Wojna bez granic sugerował, że Thanos zniszczył Xandar i Korpus, ale to nie oznacza, że Marvel Studios nie znajdzie sposobu, by wprowadzić grupę ponownie, z Richardem Riderem w roli obrońcy wszechświata.